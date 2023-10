¿Estrenas teléfono? Los trucos para mantener mejor la salud de la batería

Una de las pesadillas más habituales es la gestión de la batería, y si te acabas de comprar un teléfono móvil o estás a punto de hacerlo, deberías comenzar a aplicar estos consejos para que la salud de la pila de tu dispositivo no se degrade rápidamente. Es cuestión de acostumbrarse, una vez que has interiorizado estos hábitos, pocos te costarán llevarlos adelante. Toma nota para conocer qué es lo que debes hacer para que tu batería mantenga una salud más robusta.

Haz esto con tu batería

20-80

Mantener la carga de batería entre el 20 y el 80 % ayuda a que esta no se degrade. No tiene mucho sentido que te bañes en llegar al 100 %, además, podrás comprobar que el último tramo de carga es bastante más lento que los primeros. No dejar que el dispositivo baje del 20 % siempre que podamos también una buena medida para que, a la larga, la salud la batería se mantenga en mejor forma y no se degrade tan rápidamente.

No te olvides de él

Nos referimos a cuando lo estás cargando. Esa costumbre de acostarse y dejarlo toda la noche conectado también uno de los puntales por los cuales la batería se degrada más rápidamente. Además, cada vez más dispositivos disponen de carga rápida, así que si te levantas por la mañana y tienes poca batería, activa el Modo Avión y déjalo cargando mientras desayunas, cuando vayas a salir de casa, lo tendrás con energía suficiente para toda la jornada.

Quita la funda al cargar

Es verdad que puede resultar engorroso tener que quitar la funda cada vez que lo cargamos, pero lo que sirve para proteger también ayuda a que el calor no se disipe y que, por tanto, la salud de la batería vaya deteriorándose más rápido de lo que piensas. Una vez que te acostumbras verás que no cuesta nada hacerlo, y que puedes ayudar a que tu dispositivo presente mejores cifras.

Si carga, carga

Es decir, cuando lo pongas a cargar trata de no hacer otras actividades con el teléfono, como navegar por Internet o ponerte a enviar mensajes de WhatsApp como si no vieron mañana. Además, ese respiro tan necesario para nuestro teléfono móvil también nos viene muy bien a nosotros, vivimos demasiado pegados a él, y no se acaba el mundo porque durante un buen ratolo dejes ahí aparcado.

Es muy sencillo llevar a cabo todo este protocolo y comprobarás que la batería de tu teléfono móvil se va a mantener en mejor estado durante más tiempo. Si estás estrenando el teléfono, porque te has comprado el iPhone 15, o tienes previsto hacerlo, ya sabes por donde debes comenzar.