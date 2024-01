Cómo elegir el smartphone perfecto para tus necesidades

Probablemente, el teléfono móvil sea el dispositivo que más implementación tiene en cualquier rango de edad. A la hora de elegir un smartphone debemos tener en cuenta una serie de condicionantes que nos ayudarán a que nuestra elección sea la que mejor se acerque a todo aquello que necesitamos. Estos son los pasos que debemos dar para que ese smartphone que tienes en mente sea el que mejor servicio puede proporcionarte.

Cómo elegir el smartphone correcto

Probablemente, el mayor condicionante provenga del presupuesto. Afortunadamente, el mercado de dispositivos móviles es lo suficientemente amplio como para dar respuesta a cualquier tipo de bolsillo. No es necesario gastar cuatro cifras para tener un móvil competitivo. Sin embargo, ten en cuenta que a medida que el presupuesto sea más reducido, dispondrás de menos opciones. La mayoría de los usuarios emplea su smartphone para comunicarse en aplicaciones de mensajería, navegar por Internet y ver contenidos. Y además, piensa que usa el móvil más tiempo del necesario.

Los ojos de tu móvil

La fotografía también es un aspecto importante. No quiero decir con esto que no puedas encontrar un teléfono interesante por poco dinero, pero ten presente que, a la hora de tomar fotos con tu móvil, el precio suele tener un peso significativo. En otras palabras, la cámara de un móvil de 200 € no competirá de ninguna manera con la de un teléfono de alta gama. Si valoras la fotografía y el vídeo, deberás estar dispuesto a invertir un poco más.

Experiencia de uso: el sistema operativo

En cuanto al sistema operativo, esto es algo indiferente. Tanto Android como iOS ofrecen respuestas adecuadas ante cualquier situación. Si no eres un experto en tecnología, es posible que hayas escuchado que el sistema operativo de Apple es difícil de manejar o que carece de opciones de personalización. Estos son mitos que surgen del desconocimiento. Cada sistema operativo móvil tiene sus fortalezas y debilidades, y ambos te permitirán realizar cualquier tarea. Mi consejo es que, según los dispositivos que utilices normalmente, orientes la compra de un móvil en una dirección u otra.

Por ejemplo, si tienes un teléfono Android que deseas reemplazar y utilizas un ordenador de Apple, podría tener sentido apostar por un iPhone debido al conocido ecosistema Apple. Esto no significa que los sistemas operativos de tu móvil y tu ordenador sean incompatibles entre sí; de hecho, no lo son en absoluto. Pero en mi experiencia personal, noté una mejora significativa cuando decidí unificar mi elección.

Nuestras necesidades

Otra cuestión importante al elegir un smartphone es comprender completamente cuáles son tus necesidades. Si eres un usuario que busca estar conectado, pero no le da prioridad a la fotografía, al vídeo o al rendimiento, encontrarás muchos dispositivos a un precio muy interesante que satisfarán tus necesidades. Si, por otro lado, valoras el factor multimedia, deseas una cámara de alta calidad o tu uso está orientado hacia entornos laborales, deberás considerar la gama media alta.

También existen otras características que se pueden tener en cuenta, como la resistencia al agua, la carga inalámbrica o la cantidad de memoria RAM. Son pequeños detalles que marcan la diferencia y pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro. Piensa en la compra de un smartphone de manera similar a la de un coche: cualquiera puede llevarte de un lugar a otro, pero algunos lo harán con mayor comodidad. Personalmente, valoro mucho la gestión de la batería en un dispositivo móvil; no me gusta estar buscando un cable y un cargador constantemente.

¿Es justificado pagar más de 1000 euros?

La respuesta es sí y no. Cuando en 2017, Apple lanzó el iPhone X con un precio inicial de cuatro cifras, hubo muchas críticas y sorpresa por parte de la comunidad de usuarios. Curiosamente, muchas otras marcas también tienen dispositivos de alta gama que superan el salario mínimo interprofesional, incluso hay teléfonos que valen más 2000 euros. ¿Es justificable hacer esta inversión? Depende del perfil del usuario y de la capacidad económica para hacerlo.

En mi opinión, no todo el mundo necesita gastar esa cantidad, especialmente si supone un esfuerzo significativo. Sin embargo, debemos considerar que el teléfono móvil suele ser el dispositivo que más utilizamos a lo largo del día. Desde que nos levantamos, revisamos notificaciones y muchas veces nos vamos a dormir escuchando un podcast en el móvil. No todos tenemos una cámara réflex para capturar nuestros momentos especiales; en cambio, utilizamos el teléfono móvil para ello.

Es cierto que, en general, muchos usuarios no aprovechan al máximo sus dispositivos móviles, limitándose a publicar en redes sociales y enviar mensajes de WhatsApp, sin aprovechar todas las funciones que ofrecen. Desconocen, es un simple ejemplo, que pueden llevar la tarjeta de embarque en su teléfono en lugar de en papel, por ejemplo. Es una pena porque no están sacando el máximo provecho de lo que tienen en sus manos.

Gastar dinero en un teléfono tiene sentido si planeas aprovecharlo al máximo y puedes permitírtelo. Como mencioné antes, el teléfono móvil es el dispositivo más utilizado a lo largo del día, y puedes obtener un retorno de la inversión si decides venderlo en el mercado de segunda mano. Lo que no tiene sentido es realizar una inversión alta cada año si eso supone un desafío para tu economía o si no aprovechas al máximo las capacidades del dispositivo. Y sobre todo, si no eres una persona cuidadosa y no lo vas a tratar bien.

Por tanto, la elección de un smartphone depende más de tus necesidades y del uso que le darás que de si es un dispositivo Android o un iPhone, que en última instancia puede ser una cuestión secundaria.