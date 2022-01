Cuando compramos un teléfono móvil tenemos la idea de que nos proporcione servicio durante muchos años. Como media, solemos cambiar de teléfono cada 36 meses, pero hay personas a las que su dispositivo no les dura tanto tiempo. Todos los cuidados que proporciones a tu teléfono móvil conseguirán que este ofrezca lo mejor de sí y puedas llevarlo al límite de su vida útil. Por tanto, si no deseas que muera antes de tiempo, no le hagas nada de esto.

No le hagas nada de esto a tu móvil

Dejarlo al Sol

Con las temperaturas que se alcanzan en verano en nuestro país, perder el teléfono de vista y dejarlo al sol supone siempre un grave inconveniente. Un teléfono móvil se puede recuperar de un sobrecalentamiento, de hecho tiene mecanismos que posibilitan una buena recuperación. Sin embargo, un exceso de temperatura puede dañar muchos de sus componentes y hacer que el teléfono no consiga ofrecer su mejor rendimiento. Especial cuidado a la hora de dejarlo en el salpicadero del coche, ya que dentro del vehículo estacionado al Sol se alcanzan temperaturas mayores de 50°.

Llevarlo sin funda

Ojalá pudiéramos llevar los teléfonos móviles sin funda. Esto permitiría disfrutar de su diseño siempre. Pero nuestros dispositivos móviles siempre son frágiles, el cristal es uno de sus componentes principales y una caída suele tener siempre mal pronóstico si llevamos el teléfono sin funda. Cuesta poco invertir en una que ofrezca un buen grado de protección. Repasa este artículo en el cual te proporcionamos buenos consejos a la hora de elegir una funda para tu móvil, además de un protector de pantalla.

Utilizar cargadores demasiado baratos

En muchos bazares se venden cargadores y cables que no tienen las mínimas garantías. En el mejor de los casos, lo único que se produce es una carga de la batería más lenta. Pero son accesorios que se calientan más de lo debido y que tarde o temprano van a terminar dañando la pila del teléfono. No merece la pena adquirir estos accesorios, ya que puedes encontrar buenas propuestas por un precio económico.

No apagarlo nunca

Generalmente no solemos apagar nuestro teléfono móvil ni de noche. No hacerlo no es que sea un problema para la salud del dispositivo, es más, ninguno de sus componentes va a dañarse. Sin embargo, apagar el teléfono de vez en cuando permite que toda la electrónica descanse y que todo el software comience a funcionar perfectamente cuando se reinicie. Si notas que alguna aplicación no funciona o que el teléfono va dando tirones, déjalo un rato apagado. Le hará mucho bien al propio dispositivo y a ti mismo. Hay vida más allá de la pantalla.