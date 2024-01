Por todo esto me encanta la suscripción a YouTube Premium

Cuando decidí suscribirme a YouTube lo hice por una sencilla razón, es una plataforma que utilizo mucho. No suelo ver la TV, porque prefiero tener el control siempre de lo que veo y YouTube no es más que la mayor videoteca que puedas encontrar. Pagar la suscripción a YouTube Premium es algo que no me pesa en absoluto, y estas son mis razones para hacerlo.

YouTube Premium, ¿qué es?

Por si no lo sabes, YouTube Premium es una suscripción de pago que permite ver los contenidos de la plataforma, pero con una ventaja, la de no tener interrupciones por anuncios. Puede parecer algo trivial, pero no es así. En alguna ocasión, he estado con alguien en casa viendo contenidos de YouTube Premium en casa y ha percibido el hecho de no tener anuncios es algo que ya de por sí merece la pena. Sí, la era del «todo gratis» en internet ya acabó, y si todavía no lo has asumido estás en un error.

La suscripción a YouTube Premium no solo permite ver los contenidos sin pausas publicitarias, a mis 50 años el tiempo es muy importante, sino que permite ver lo que desees en segundo plano, es decir, ver los videos en pantalla bloqueada o con otra app corriendo. Con YouTube Premium, la reproducción en segundo plano está activada de forma predeterminada en YouTube, YouTube Music y YouTube Kids. Descargar los vídeos es otra opción incluida, aunque no la utilizo nunca, pero entiendo que hay usuarios para los que puede ser una buena opción. para ver contenidos sin gastar datos, por ejemplo, en un viaje.

Pero esto es lo más destacable

Cuando pagas por YouTube Premium no solo lo haces por la propia app de vídeos, sino que el precio incluye la de música. ¿Y qué es? Muy sencillo, se trata de YouTube Music Premium, una app similar a otras como Spotify o Apple Music. Con YouTube Music Premium dispones de 100 millones de canciones y puedes utilizar los videos de YouTube como fuente de audio. Es decir, si tienes algunos videos de actuaciones en directo, puedes reproducirlos con la opción de solo audio. Es algo que hago muy a menudo y que es algo que no está disponible en plataformas de solo audio.

¿Cuánto vale YouTube Premium?

La plataforma ofrece diferentes tipos de suscripción:

Individual: dispones de 1 mes de prueba gratis y posteriormente 11,99 € al mes.

dispones de 1 mes de prueba gratis y posteriormente Estudiante: igual que el plan individual pero a solo 6,99 € al mes.

igual que el plan individual pero a solo Premium Familiar: 1 mes de prueba gratis y posteriormente 17,99 € mes. Permite añadir hasta cinco miembros adicionales de la familia que vivan en la misma casa. Este plan permite disfrutar de esta suscripción por 3 € cada uno.

En todo momento puedes cancelar tu suscripción y volver a retomarla cuando desees.

Muchas personas no entienden por qué tengo la suscripción a YouTube Premium activa, y en ningún momento trato de convencerlos, pero hay mucha diferencia entre tener que soportar los anuncios y no. Para mí, es la razón de peso fundamental a la hora de disfrutar de los contenidos que desee, sin que nada lo altere.