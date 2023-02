Aprender inglés con películas de superhéroes ¿se puede?

Ver películas en su idioma original puede ser un complemento o alternativa al estudio del inglés tradicional mediante listas de vocabulario o libros de gramática. Se trata de una manera lúdica de sumergirse en el idioma, gracias a la opción de ver películas en versión original subtitulada (V.O.S) que se ha popularizado desde la llegada a los hogares de las plataformas de streaming y a una mayor oferta de cines con esta opción.

Los superhéroes son tus profes

Marvel y DC se han convertido en una auténtica factoría de películas de superhéroes, con varios estrenos cada año, lo que facilita que cada estudiante de inglés pueda encontrar la película adecuada a su nivel. Para ayudarles en esta tarea, los expertos en idiomas de Preply han elaborado una lista que ordena las películas del MCU y del universo DC según su nivel de dificultad. Para elaborar este ranking, han evaluado los guiones de un total de 52 películas de superhéroes y han analizado el vocabulario empleado clasificándolas según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

«Las películas no sólo entretienen, sino que permiten aprender inglés a partir de situaciones reales y auténticas, y ayudan a mejorar las destrezas, especialmente la comprensión auditiva. Disfrutar de las películas en versión original puede aumentar la motivación y fomentar el interés por aprender más», explica Sylvia Johnson, jefa de aprendizaje de Preply. En el caso de las películas de superhéroes, la experta explica que «los directores eligen diálogos y referencias fácilmente comprensibles para todo el mundo, independientemente de su raza, cultura o idioma», algo que las convierte en una elección idónea si queremos mejorar nuestro nivel de inglés.

Aprender inglés con las películas de Marvel y DC

Las películas cuyos guiones contienen una proporción mayoritaria de vocabulario de los niveles lingüísticos iniciales (A1 y A2) son especialmente adecuadas para los que comienzan a estudiar inglés. Con los subtítulos adecuados, es sencillo seguir el argumento y los diálogos de la película, «hacer oído» y familiarizarse con la lengua inglesa. Los títulos «Joker» (2019), con más del 71% de las palabras correspondientes al nivel A1 de inglés y «Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos»(2021) donde más del 70% del guión está compuesto por vocabulario del nivel A1 y sólo el 2% se corresponde con el nivel C1 (el más avanzado), son títulos adecuados para este nivel inicial, de acuerdo con la investigación.

La jefa de aprendizaje de Preply explica cómo comenzar a practicar con los subtítulos. «En primer lugar, prepárate para no entender todas las palabras. Comienza escogiendo escenas con las que estés familiarizado, e intenta escuchar y leer al mismo tiempo. Después, quita los subtítulos y vuelve a escuchar». Utilizar subtítulos no debe amedrentarnos, sea cual sea nuestro nivel. «Como hablante nativa, a veces utilizo los subtítulos porque no siempre capto el acento al 100%» confiesa Sylvia Jonhson.

Perfeccionarlo cuando aumenta la dificultad

Los estudiantes avanzados de inglés pueden atreverse con películas que utilicen una proporción mayor de vocabulario de los niveles intermedio y alto (B1, B2 y C1). La película de culto de Marvel, «Los Vengadores» de 2012, es una de ellas. Se requiere un nivel de idioma B1 (intermedio) o superior para comprender el 21% del vocabulario que aparece en esta película.

El mayor reto para quién aún esté aprendiendo inglés es la película de Marvel «Doctor Strange y el Multiverso de la Locura» (2022). Según revela el análisis del guión, más del 22% de la película contiene vocabulario de nivel B1 o superior. Aún así, más del 66% de las palabras utilizadas son de nivel A1, por lo que los principiantes de inglés pueden darle una oportunidad, especialmente si ya han visto la película y conocen la compleja trama.

Utilizar los subtítulos en el idioma original es la manera óptima de acelerar nuestro aprendizaje. «A los alumnos les ayuda a fijarse en la pronunciación, el acento y la entonación. Además, les ayuda a hablar, ya que les da ideas sobre cómo enlazar frases. Pueden incluso repetir e imitar diálogos de películas para mejorar su expresión oral», destaca la experta en aprendizaje de Preply.

¿Para todos los públicos? Superhéroes y palabrotas

Las películas del Universo Marvel suelen ser aptas para toda la familia. Todas las películas analizadas de esta franquicia están recomendadas a partir de 12 años. Según descubrieron los analistas de Preply, los guiones de estas películas contienen menos palabrotas que las de su competidor.

Las películas de DC suelen tener un tono más oscuro, por lo que algunos títulos del universo DC sólo están recomendados para mayores de 16 años. El personaje que más utiliza palabrotas es Harley Quinn, personaje de DC. Para hacernos una idea, «la palabra que comienza por f» aparece hasta 85 veces en «Aves de presa» (2020) y 71 veces en «El escuadrón suicida» (2021).

Los héroes y el amor

¿Quién es el superhéroe más romántico? Es la pregunta que nos hacemos tras el día de de San Valentín. Preply ha localizado la película que contiene la palabra «amor» más veces. Por un amplio margen, la palabra «amor» se encuentra con más frecuencia en «Thor: Love and Thunder» (2022) con Chris Hemsworth y Natalie Portman. En concreto, se pronuncia un total de 35 veces.

Metodología del estudio

Para evaluar las 52 películas del Universo Cinematográfico Marvel y del Universo DC según su nivel de dificultad lingüística, los expertos en idiomas de Preply analizaron todas y cada una de las palabras del guión y clasificaron su nivel en A1, A2, B1, B2, C1.

Próximos estrenos

Si quieres poner a prueba tus conocimientos de inglés en un cine, no te10 pierdas los próximos estrenos de películas de superhéroes para 2023. Por parte de Marvel, el 17 de febrero se estrenó «Ant-Man & The Wasp: Quantumania», una nueva entrega de las aventuras del hombre-hormiga. Un mes después, el 17 de marzo, DC llevará a los cines la secuela de Shazam: «Shazam 2: La furia de los dioses».