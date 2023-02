La plataforma que llega a España para ponerlo todo patas arriba: promete desbancar a Netflix

No corren buenos tiempos para Netflix, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa californiana ha tomado algunas de sus decisiones más polémicas como si estuviese sola en el mercado y, más bien todo lo contrario. Primero adoptó una oferta low cost que incluía publicidad y que no permitía las descargas sin conexión y ahora, recientemente, los suscriptores han tenido que atender a la que es con diferencia la decisión más polémica de todas: la eliminación del sistema multicuentas gratuito. Los usuarios amigo o familiares que compartiesen cuenta en dos hogares distintos, ahora tendrán que pagar un extra de 5.99 € más. Por si este no fuese un freno más en todo el abanico de posibilidades de elección, el mercado del streaming se pone, todavía más apretado con la plataforma que llega a España para ponerlo todo patas arriba: SkyShowtime.

📢 SkyShowtime is coming to Spain and Andorra from 28 February 2023 📢

Europe's next great streaming service will complete its successful European roll-out in 2023, having launched across more than 20 markets in just five months!

It's time…It's #SkyShowtime!#streaming pic.twitter.com/riTDHituED

