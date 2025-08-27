Adiós a estar incomunicado: el truco infalible para tener cobertura e internet desde cualquier lugar

En época de vacaciones siempre es necesario saber algunos trucos para no quedarte tirado sin cobertura en un lugar recóndito del mundo. Sumidos en 2025, el teléfono móvil es una herramienta indispensable en el día a día de millones de personas y por ello es necesario recomendar el modo «sin conexión» para no perderte en una ruta desconocida. Consulta en este artículo todos los trucos que debes saber para acceder con más facilidad a cobertura e internet en tu terminal.

Los smartphones lo han revolucionado todo y una de las grandes ventajas de estos dispositivos es que han hecho más fácil la vida a las personas. Hoy en día es posible llegar a cualquier parte del mundo guiándose por el teléfono, huyendo de los mapas y la intuición que guio a otras generaciones en el pasado. En 2025 es posible llegar a un destino desconocido accionando unas teclas en el teléfono móvil gracias a Google Maps.

Esta herramienta de Google se ha convertido en la aplicación estrella de la compañía. Los números lo demuestran: 2.000 millones de personas acceden a una app en la que ya hay registrados 250 millones de negocios y las valoraciones acceden a 500 millones. Esto habla de la importancia de una herramienta que se ha convertido indispensable, y más durante las vacaciones de verano. Ahora hay un truco para poder utilizarla sin tener acceso a cobertura o a internet.

Acceder a Google Maps en el modo «sin conexión» es bien sencillo. Para ello hay que seguir con los siguientes pasos, como indica la empresa americana a través de su página web:

Descarga la aplicación Google Maps .

. Busca un lugar dentro del mapa.

En la parte inferior, presiona el nombre o la dirección del lugar.

Presiona «Más», después «Descargar mapas sin conexión» y «Descargar».

Acceder al área seleccionada sin internet.

Trucos para tener cobertura e internet

Algunos expertos también han desvelado algunos trucos para tener acceso a cobertura e internet. Esto es algo que te puede ocurrir durante estas vacaciones si viajas a lugares montañosos o zonas desérticas en las que la red de telecomunicaciones llega con mayor dificultad. Todo ello teniendo en cuenta que, por motivos de seguridad, siempre es recomendable tener acceso a cobertura e internet en el teléfono móvil.

Un truco para tener cobertura e internet en lugares con poca señal es activar el modo avión y desactivarlo instantes después. Esto hará que tu teléfono móvil inicie una ruta para buscar la señal más cercana y eso puede hacer que ganes una barra de cobertura. Este es el primer paso que tienes que realizar en el caso de que te quedes sin cobertura, ya que es más que efectivo.

En caso de que esta acción no tenga un resultado positivo, otro truco para recuperar cobertura es alternar entre las diferentes redes disponibles. Además de la red 5G, tu teléfono móvil te permitirá acceder a la 4G o 3G, que hará que funcione más lento, pero al menos, en caso de poner conectar, podrás realizar alguna llamada o mandar un mensaje de texto. Para activar estas redes, sólo será necesario ir a «ajustes de red» y seleccionar otra diferente.

Además de esto, también hay otros trucos como reiniciar el teléfono móvil, cambiar el software, cargar la batería, cambiar tu ubicación con unos simples pasos o incluso retirar la funda del smartphone. Estos son los trucos para ganar algo de cobertura e internet en el teléfono móvil: