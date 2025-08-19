Telefónica despliega un equipo para mantener la cobertura en las zonas afectadas por los incendios

Telefónica ha comunicado este martes que ha desplegado a más de 200 personas de su equipo con medidas temporales para asegurar la conectividad y cobertura en las zonas de España afectadas por los incendios forestales. La operadora ha reiterado su objetivo de garantizar las líneas de comunicación para facilitar el trabajo de los equipos de extinción en cada zona, así como los hospitales y las poblaciones desplazadas por el fuego.

Entre las soluciones, el grupo ha movilizado equipos satelitales, mochilas conectadas a los satélites además de otros recursos para reforzar la conectividad móvil en las torres y antenas. Por otro lado, también han instalado grupos electrógenos en estaciones base para garantizar el suministro eléctrico. Esta estrategia también incluye la coordinación con los distintos canales de emergencia como las Fuerzas de Seguridad. Esto asegura que se pueda facilitar la reposición de partes de la red que han sido dañadas por el fuego.

«Desde el primer momento, Telefónica ha dado prioridad a garantizar la cobertura móvil para los equipos sobre el terreno, los centros de coordinación y y los servicios sanitarios» ha explicado la empresa. «Una vez asegurada la zona, los esfuerzos se han centrado, cuando ha sido necesario, en restablecer la conectividad general lo antes posible, reparando cualquier infraestructura afectada, que, por el momento, ha sido mínima». Las zonas más afectadas por los incendios forestales son Jarilla (Extremadura), Valladolid (Castilla y León), Colmenar Viejo (Comunidad de Madrid), Ourense (Galicia) y otras zonas.