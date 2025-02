Los 5 trucos para evitar estafas al comprar desde tu móvil

Sufrir cualquier tipo de estafa al comprar desde tu móvil es algo que nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, tanto el sentido común como actuar sin prisa, son elementos claves para evitarlo. En este artículo te proporciono 5 trucos que debes tener en cuenta para evitar las estafas cuando compras con tu móvil. De esta manera, las probabilidades van a reducirse y estarás adquiriendo educación digital muy válida para cualquier ocasión.

Evita estafas al comprar con tu móvil

Muchas de las estafas que se sufre desde nuestro teléfono móvil vienen dadas por la prisa. A la hora de comprar, esto se materializa en una oferta irrechazable y que además, está por tiempo limitado. En este sentido, hay que tener algo de sentido común. Por ejemplo, ninguna tienda te va a vender el último modelo de un dispositivo móvil por 10 veces menos de lo que cuesta. O bien no vas a recibir nada o se tratará de una falsificación, no de lo que esperabas comprar.

Otro truco que puedes aplicar es conocer la reputación de quien vende. Si no se trata de una tienda conocida como Amazon o AliExpress, puedes copiar el nombre de la tienda en tu buscador, pegarlo y añadir la palabra «opiniones”. Si no encuentras nada o bien, las opiniones deja mucho que desear, ya sabes que lo mejor es que busques por otro lado.

Comprar desde las aplicaciones oficiales siempre es una garantía. Por eso, nunca descargues aplicaciones alternativas de compras que puedas encontrar, o bien lo hagas desde página web que prometen beneficios adicionales. En algunos casos son difíciles de distinguir y las posibilidades de ser estafado se multiplican enormemente.

Otro detalle a tener en cuenta si vamos a realizar una compra y no nos encontramos en casa, es no hacerlo mientras estemos conectados a una red Wi-Fi pública. La razón es muy sencilla, este tipo de redes son fácilmente vulnerables y los estafadores pueden atrapar datos, con lo que puedes tener problemas futuros. Si vas a efectuar una compra desde tu móvil y no estás en casa, siempre emplea los datos móviles.

Finalmente, tampoco está de más utilizar una tarjeta bancaria prepago en la que tengas el saldo mínimo con el cual pagar esa compra. En el caso de que estuvieses comprando en una tienda falsa, que fuese un nido de estafadores, solamente podrán quitarte el dinero que hayas introducido para esa compra, nada más.

Es cierto que cada vez los estafadores lo ponen más difícil y caer en las diferentes estafas que se nos ponen por delante puede llegar a ser complicado, pero estos 5 trucos son un buen punto de partida para evitar problemas futuros.