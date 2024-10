Cómo utilizar los mapas sin conexión de Apple Mapas

Si usas un dispositivo como el iPhone, sabrás que la aplicación Mapas se ha convertido en una interesante alternativa a Google Maps. En algunas funcionalidades ya la ha superado, y personalmente, le estoy dando preferencia en multitud de escenarios. Hoy quiero descubrirte la función de los mapas sin conexión de Apple Mapas para que puedas utilizarlos cuando te convenga.

Apple Mapas sin conexión: muchas ventajas

Descargar los mapas de la aplicación para verlo y conexión es muy útil, sobre todo, cuando vamos a visitar una zona rural en la que la conexión a los datos móviles puede ser un problema. Por eso, antes de planificar tu salida, puedes descargar los mapas de la zona para que se muestren sin conexión una vez que llegas al lugar.

Descargar estos mapas es muy sencillo, este es el proceso paso a paso sobre cómo se hace.

En primer lugar, debes abrir la aplicación Mapas y en la caja de búsqueda, colocar el nombre del lugar al que deseas acudir y del cual te vas a descargar el mapa sin conexión.

Escribe el nombre y automáticamente, te saldrán diferentes opciones. En este caso, quiero acudir a una zona próxima a la localidad albaceteña de Alcalá del Júcar, uno de los 10 pueblos más bonitos de España y con numerosas opciones de turismo rural y de aventura.

Vamos a localizar la zona concreta a la que queremos acudir pasando el dedo en la imagen del mapa. Una vez que la tengamos fijada, veremos que en la parte de abajo nos aparece la opción de descargar el mapa, así que pulsa sobre ella.

Se abre una ventana en la cual se nos muestra el área de la cual podemos descargar ese. La haremos más grande o pequeña, dependiendo de nuestras necesidades, y una vez que la tengamos fijada, pulsamos sobre el botón de descarga.

Comprobarás que la descarga comienza tal y como puede se ve en el botón que se te muestra.

Cuando la descarga se ha completado, ese botón pasa a llamarse “Sin conexión”, y también aparecerá una notificación arriba del todo en la cual se te indica que el mapa ha quedado descargado.

Cuando pulsamos en el botón “Sin conexión”, veremos ya ese mapa disponible y una serie de opciones que podemos utilizar más adelante. Por ejemplo, ajustar para que las descargas solo sean mediante conexión WiFi o con datos móviles.

Es interesante que tengas marcada la opción de «Actualizaciones automáticas», ya que si hay algún tipo de novedad quedará reseñada.

Ten en cuenta que los mapas suelen ocupar bastantes espacio, algo más de 200 MB cada uno. Marca la opción de “Optimizar almacenamiento” para que la aplicación elimine los mapas que no has visitado recientemente.

En caso, tal y como te muestro en la siguiente captura de pantalla, también puedes eliminar el mapa si ya lo has utilizado y no lo necesitas. Fíjate que también dispones de la opción de renombrar para que resulte más fácil acordarte por un nombre conocido, no dudes en utilizar esta opción si te hace falta.

De esta manera puedes descargar los mapas sin conexión de la aplicación Apple Mapas. Con la llegada del otoño siempre apetece realizar alguna ruta rural y, así, te aseguras antes de llegar al destino de que tendrás el mapa disponible, aunque no exista conexión de datos móviles.