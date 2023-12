Alberto Ruiz, gerente de Avenjúcar: «la tecnología ha supuesto un avance liberador para el turismo rural»

El turismo rural hace ya años que goza de buena salud, al ofrecer actividades diferentes a cualquier tipo de persona. El papel de la tecnología en ambientes rurales no deja de ser controvertido. Alberto Ruiz Sáez, gerente de la empresa Avenjúcar, radicada en la provincia de Albacete, nos descubre el papel de la tecnología en este ámbito.

Turismo rural y tecnología

¿Cómo fue el inicio de la historia de Avenjúcar? Fue un momento en el que el turismo de aventura por esta parte de España no estaba de moda

«Así es, fue algo original. En aquel entonces, este tipo de deportes de naturaleza se empezaban a comercializar en el norte de España, pero en el centro y sur casi no se hacía nada. El turismo rural no ofrecía alternativas de ocio, más allá de estancias en casas rurales, senderismo o visitar monumentos y otros lugares de interés . No había actividades más lúdicas y dinámicas. Entonces, vi esta necesidad, especialmente en un pueblo como Alcalá del Júcar, uno de los más bonitos de España. Además de estar muy bien situado geográficamente, a tres horas de Madrid, dos horas de Valencia, Murcia y Alicante. Alcalá del Júcar es un lugar privilegiado, entre los ríos Júcar y Cabriel, no había mucho turismo rural, se carecía de alternativas de ocio para los, entonces excursionistas que venían solamente a pasar el día. Buscábamos una manera de atraer a turistas que no fuesen solo a pasar la jornada , creamos un producto turístico atractivo ofreciendo packs que incluyesen estancias de una o varias noches con comidas y con un gran abanico de actividades de ocio en la naturaleza. Así surgió la idea de ofrecer esta serie de actividades que han complementado enormemente la oferta turística».

¿Cómo ha evolucionado el turismo rural desde un perfil inicial de exploradores y aventureros a algo más amplio?

«Ha habido una evolución importante. El turismo rural se ha convertido en una alternativa o complemento al turismo convencional de sol y playa.

El turista ha evolucionado, al principio, el turismo activo era más bien para un grupo limitado de personas, como senderistas, montañeros, escaladores, y para quienes disfrutaban de bajar ríos. Lo que hemos logrado es expandir este enfoque, no quiero decir ponerlo de moda, ya que lo que está de moda pasa. Esto es algo que se ha creado y está funcionando, y seguirá funcionando mientras a la gente le guste divertirse y disfrutar del campo y la naturaleza. Hemos acercado las actividades a familias y a casi todo tipo de personas con una condición física media. Antes era para un grupo específico, ahora cualquier persona puede hacer rafting o descender un barranco».

¿Cómo crees que debería ser el papel de la tecnología en el turismo rural de aventura?

«A nivel interno, ha supuesto un avance liberador. Cuando empezamos, dependíamos del teléfono fijo, y había que estar físicamente al lado de él. Con la llegada del teléfono móvil, eso cambió. Después llegaron los correos electrónicos, que aportaron inmediatez. Luego vinieron las páginas web, permitiendo a la gente acceder a reservas al instante. Antes de Internet, la promoción se hacía en ferias o por teléfono, y los folletos no siempre reflejaban la realidad. Ahora, con Internet, todo es inmediato, hasta podemos ver el destino desde casa en tiempo real. A nivel externo, inicialmente pensaba que sería mejor limitar la cobertura móvil para que la gente se desconectara totalmente. Sin embargo, hay controversia en este tema. Personalmente, prefiero que mis clientes tengan acceso a cobertura o WiFi, pero esto a veces les impide desconectarse completamente. Hay un debate, algunos clientes prefieren tener la opción de conectarse, pero a menudo, cuando tenemos la opción, nos conectamos por inercia del mundo urbano. En Avenjúcar intentamos que la gente se desconecte totalmente, que se sumerjan en la experiencia del fin de semana, pero no siempre la tecnología lo permite».

«Pienso que la tecnología debería ser un complemento para las reservas y para documentar la experiencia con material gráfico digital , que luego se pueden compartir en las redes sociales y tal . Pero, por favor, que no reemplace la experiencia real en el destino. No es lo mismo ver las pirámides desde casa que estar allí. O, por ejemplo, visitar Sevilla andando entre sus calles, hablando con sus habitantes y oliendo a Azahar que solo viéndola en una pantalla. Mi inquietud es que la experiencia de los viajes y el turismo no se convierta en algo totalmente digital en el futuro».