Cómo mostrar el icono de silencio en un iPhone

En muchas ocasiones desconocemos si nuestro iPhone se encuentra en silencio o no. Puedes mostrar el icono de silencio de tu iPhone justo al lado del reloj, pero quizás no sabías que esa opción estaba disponible. Quiero mostrarte cómo se hace con unos sencillos pasos, además de las ventajas de llevar tu dispositivo siempre silenciado.

Pon el icono de silencio en tu iPhone

Para hacerlo, hay que seguir esta ruta. Localiza el icono Ajustes en tu iPhone, que si no lo has metido en ninguna carpeta estará en la pantalla de inicio.

Ahora debemos ir bajando hasta encontrar el apartado “Sonidos y vibraciones”, que es el que nos muestra todas las opciones disponibles con todo lo que tiene que ver con el sonido.

Si tu iPhone no cuenta ya con botón de silencio físico, se eliminó con el iPhone 15 Pro y ya no está presente en ninguno de los modelos del iPhone 16, debería aparecerte en color destacado esta opción, la de silenciar tu iPhone. Si pulsas sobre ella, el teléfono se mantendrá siempre en silencio, y podrás elegir justo más abajo si deseas acompañar el silencio con alguna vibración. Bien, una vez que el iPhone ya está en silencio, encontramos también la opción de mostrar el icono en la barra de estado, por defecto está sin seleccionar.

Lo único que debes hacer para mostrar el icono de silencio justo al lado de la hora, es pulsar y el interruptor pasará a color verde, lo que indica que la opción está activada. Desde ese momento, verás justo al lado de la hora en la pantalla principal el icono de la campana tachada, que indica que tu dispositivo no va a emitir ninguna señal sonora.

Personalmente, llevo con el iPhone en silencio no sé desde hace cuántos años. De hecho, si desactivara esa opción y me llamasen no sabría cuál es el tono de llamada que tengo configurado. Y es que tener tu dispositivo siempre en silencio está plagado de ventajas y estas son algunas de ellas.

Ventajas de llevar tu iPhone en silencio

Por diferentes cuestiones, recibo muchas notificaciones, correos electrónicos y llamadas diarias. Si tuviese el iPhone sin silenciar las interrupciones serían constantes, por lo que ni flujo de trabajo o de tiempo personal se vería interrumpido.

Esto me lleva a que pueda estar pendiente a mis actividades sin que me sobresalte cualquier tipo de alerta. Esto toma especial relevancia si compartes su oficina, piensa que puedes molestar a tus compañeros con cada notificación o llamada que se produce si no tienes el iPhone en silencio.

Como consecuencia, también reduzco el nivel de ansiedad y de estrés que me produce tener que responder inmediatamente a cualquier cosa, es una manera de ayudarme a la desconexión digital y que favorece mi bienestar personal.

Así que, ya sabes cómo mostrar el icono de silencio en tu iPhone para tenerlo siempre presente. Un método muy sencillo y que puede ayudarte a tener el control absoluto de todo lo que acontece con tu dispositivo.