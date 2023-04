4 auriculares inalámbricos buenos, bonitos y baratos

Los auriculares inalámbricos se han convertido en un accesorio más, ya que los utilizamos en cualquier momento y ocasión. Desde hacer más ameno un viaje en transporte público hasta distraernos en un entrenamiento deportivo. Hemos preparado esta selección de auriculares inalámbricos que cumplen la norma de las 3 B y que son buenas opciones siempre.

Los auriculares inalámbricos BBB

JBL Wave 300 TWS

No nos cansaremos de recomendarlos, JBL nunca da puntada sin hilo y estos JBL Wave 300 TWS se encuentran en Amazon por 49,99 €. Compactos, con la calidad de audio que se espera de ello y con un diseño que los hace muy agradables a la hora de ponerlos y guardarlos. Ofrecen 6 horas de autonomía en reproducción, y si haces uso del estuche de carga, tendrás 20. Por supuesto, podrás atender llamadas de teléfono, y gracias al driver de 12 mm tendrás sonido Deep Bass para sentir mejor los graves.

Sony WF-C500

Los japoneses de Sony nos ofrecen un diseño muy compacto y agradecido al oído. Estos auriculares son pequeños y ligeros y a micro parado la tecnología DSEE para ofrecer un sonido personalizado, totalmente ecualizable. El estuche cuenta con función de carga rápida, y los auriculares dan una autonomía de 20 horas. Además, han incorporado resistencia a salpicaduras IPX4, por lo qué podrás utilizarlo en condiciones de lluvia ligera o en el gimnasio, aguantando el sudor. Una gran opción que encuentras actualmente en Amazon por 55 €.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Si tu presupuesto se limita a 30 €, casi te sobra para sacarte un café de máquina en el trabajo. Los Xiaomi Redmi Buds 4 Lite son unos auriculares, inalámbricos ligeros, disponen de 20 horas de autonomía, Bluetooth 5.3 y un driver de 12 mm para proporcionar una gran experiencia sonora. Como el modelo anterior de Sony, también incorpora protección IP X4 contra la salpicaduras. Pero si hay algo que caracteriza a estos auriculares, que su diseño compacto y peso ligero, no vas a notar que los llevas.

JBL TUNE 510BT

Finalizamos con una propuesta de auriculares de diadema, a no todo el mundo le resulta cómodo el sistema in ear. Toma nota, ya que estos auriculares disponen de una autonomía de 40 horas de batería, responde por voz para que puedas emplearlo con el asistente de Google o de Apple, y son plegables. Su diseño de almohadillas hace que sean muy cómodos, y que a pesar de que pase el tiempo no se te hagan pesados. En 2 horas los tendrás totalmente recargado, y con solo 5 minutos de tenerlos conectados. Tendrás dos horas de reproducción aseguradas. No se puede pedir más por 49,99 €.

Todos estos auriculares inalámbricos ofrecen la mejor experiencia posible para el rango de precio que tiene. Conviene tener en cuenta que en ellos encontramos el equilibrio perfecto entre productos relativamente económicos y una calidad de audio fuera de toda duda.