Robo fallido: un ladrón entra en un salón de manicura a punta de pistola y nadie le hace ni caso

Un surrealista robo fallido ocurrió el pasado 3 de julio en un salón de manicura de Atlanta, Estados Unidos. Allí un hombre entró a punta de pistola y exigió a los clientes y al dependiente que le entregasen todo el dinero, sin embargo, según puede apreciarse en el video del delito, nadie le hizo ni caso y el ladrón tuvo que marcharse con las manos vacías. Según informó la policía el delincuente escapó en un coche estilo sedán plateado.

El hombre se encuentra actualmente en paradero desconocido y las fuerzas de seguridad de la ciudad norteamericana lo están buscando para detenerle por un intento de robo con arma de fuego. El establecimiento donde ingresó el delincuente es el salón de belleza situado en el número 2625 de Piedmont Road.

En la grabación del intento de robo, que se ha hecho viral en redes sociales con más de 350.000 visualizaciones, se puede escuchar como el ladrón entra en el negocio y grita «¡tirate al suelo!» y «¡dame tu dinero!» a un grupo de mujeres que se encontraban allí sentadas. Ahora bien las personas casi ni se movieron y actuaron como si no existiese. Ante esto el delincuente se acercó al dependiente y le exigió que le entregase el dinero. En vez de eso el empleado contestó al teléfono que estaba sonando. Finalmente el hombre, visiblemente desconcertado, optó por marcharse.

El video ha tenido multitud de reacciones a través de redes sociales que han tildado el delito de «vergonzante». «Me siento avergonzado por él», ha escrito un usuario. «Este es el intento de robo más triste de la historia, en realidad estoy triste por él», ha opinado otro.

