Diez días antes de que el pederasta de Lardero (La Rioja) asesinara al pequeño Álex, una vecina quiso denunciarle por intentar llevarse a su hija y a otra menor. Sin embargo, tras escuchar el testimonio de las menores y de las madres, los policías le aconsejaron no interponer denuncia alguna. «Los policías me dijeron que no denunciara, que no iba a conseguir nada, y que el pederasta no había hecho nada, una semana y media después ocurrió lo de Álex», así lo ha contado hoy una de las madres durante el juicio por el crimen del pequeño Álex.

En esta tercera jornada del juicio contra Francisco Javier Almeida, varias madres que frecuentaban con sus hijos el Parque Entre Ríos en Lardero, han confirmado que todas sospechaban de la actitud del pederasta Almeida. Han descrito cómo el hombre pasaba las tardes sentado en un banco vigilando a los menores que jugaban en el parque, sus intentos de aproximación a los niños, y las sospechas de que Almeida les grababa con su móvil. También han contado que el pederasta contaba en los bares que años atrás había asesinado a una mujer.

Las madres también han relatado que en varias ocasiones llamaron a la Policía Local para advertir de la presencia del presunto pederasta en un parque infantil junto al colegio de sus hijos. Algunas de estas madres han contado al tribunal que advirtieron por teléfono a la Policía incluso meses antes de que el pederasta asesinara a Álex la tarde del 28 de octubre de 2021.

Sin embargo, lo más doloroso ha llegado cuando una de las testigos ha relatado ante el tribunal el momento en el que todo podría haber cambiado para el pequeño Álex en Lardero.

Ocurrió una semana y media antes del crimen del niño. Según una de las testigos, «Mi hija y otras dos jugaban al balón en el parque cuando se les escapó la pelota, este hombre (Almeida) lo recogió y mientras se lo devolvía les propuso que le acompañaran a su casa para enseñarle unos pajaritos». La hija de la testigo decidió contárselo a su madre y un grupo de mujeres fueron a pedirle explicaciones al pederasta que abandonó el parque a la carrera. «Llamé a la Policía Local de Lardero y acudieron, les conté lo sucedido y le tomaron declaración a mi hija, también bajó otra madre con su hija menor, entonces les dije a los policías que quería presentar una denuncia», ha explicado la madre.

Los policías le hicieron desistir de sus intenciones de denunciar, según el relato de esta madre ante el tribunal. Sí le prometieron que intentarían localizar al pederasta con la descripción detallada que les proporcionaron las niñas. «Sí que detectamos que los policías patrullaban en moto por la zona más de lo habitual, pero no les vimos ni bajarse de las motos, una semana y media después ocurrió lo de Álex».