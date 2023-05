Leonardo Valencia, el descuartizador de Valdemoro, insiste en que confesó y colaboró en la resolución del crimen de la joven Emilce y pide que no se le aplique el agravante de género en su sentencia. Son los argumentos del recurso que acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando que se le rebaje su condena de 25 años a 15 años de cárcel.

El pasado mes de abril, el colombiano fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de la joven Emilce y a cinco meses más de prisión por el delito de profanación de cadáver. El descuartizador de Valdemoro también tendrá que someterse a vigilancia durante los diez años siguientes a su salida de la cárcel, con la prohibición de cambiar de domicilio sin permiso, residir en Valdemoro o aproximarse a la familia de la víctima.

En la sentencia, la presidenta de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, manifestó el máximo reproche a la conducta del condenado, eligiendo la máxima pena posible para el asesino de Emilce, tanto por la gravedad de los hechos como por la aplicación del agravante de género. La magistrada no aceptó los atenuantes de confesión y de consumo de drogas que presentó la defensa del reo.

Ahora, el recurso de apelación de la defensa del descuartizador de Valdemoro hace hincapié en las supuestas contradicciones del veredicto y la sentencia.

El Jurado y la presidenta del Tribunal dieron por probado que Leonardo confesó el asesinato de una joven a los guardias que le detuvieron y les indicó dónde se había deshecho de parte del cadáver. Sin embargo no tuvieron en cuenta esa confesión para rebajarle la pena porque no les dijo el nombre de la víctima, aunque les mostró una foto de su perfil en la red Instagram. Para la defensa, es obvio que les confesó el crimen, la identidad de la víctima y hasta desveló dónde se había deshecho de gran parte de los restos.

Respecto a la aplicación del agravante de género, los letrados del despacho de Marcos García-Montes sostienen que el asesino no trató de manera despectiva a la víctima por ser mujer, sino que fue debido a que llevaba a cabo prácticas masoquistas consentidas con sus parejas. Frente al testimonio de las ex parejas del condenado, que describieron al descuartizador de Valdemoro como agresivo y amenazador, la defensa de Leonardo insiste en que no denunciaron esos posibles delitos y por lo tanto no se investigaron desconociéndose si es cierto o no.

En consecuencia, la defensa de Leonardo Valencia solicite que se deje sin efecto la sentencia recurrida y se dicte una nueva condena de 15 años de cárcel por un delito de asesinato frente a los 25 años por los que fue condenado el pasado mes de abril.