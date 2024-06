La primera jornada del juicio por la agresión sexual y tentativa de asesinato de una menor de 16 años violada cuando salía de una discoteca en Igualada, ha contado con el testimonio del camionero que encontró a la víctima y le prestó los primeros auxilios esa madrugada de noviembre de 2021: «Estaba en un charco de sangre, temblando, balbuceaba», ha dicho el testigo sobre el momento del terrible hallazgo.

Su declaración, especialmente la descripción del estado en que halló a la chica, ha sido una buen ejemplo de la brutalidad que supuestamente empleó el acusado Brian Raimundo con su víctima. Hechos por los que se piden un total de 45 años de prisión.

En este primer día de juicio, el tribunal ha escuchado a puerta cerrada el relato de la víctima, una grabación de su declaración durante la instrucción del caso que se ha reproducido como prueba preconstituida para evitar que reviva recuerdos traumáticos. Tras ese vídeo ha llegado el turno de cuatro testigos, entre ellos dos camioneros que auxiliaron a la menor violada en Igualada cuando encontraron en un callejón solitario de hormigón, sin nombre siquiera, en un polígono industrial de la zona.

«Estaba medio muerta y semidesnuda»

El camionero que localizó a la menor ha relatado que, con las primeras luces del amanecer, distinguió su cuerpo en ese callejón trasero de unas naves industriales, ensangrentada, semidesnuda y temblando de frío, por lo que lo primero que hizo fue sacarse la chaqueta y echársela encima. Según el testigo, la joven estaba consciente pero era incapaz de mantener una conversación: «Le dije ahora viene la ambulancia y ella repetía no, no, no, no creo que ella pudiera escucharme», ha explicado.

El violador le robó la ropa a la menor

Ha coincidido con su relato el otro camionero que auxilió a la joven, quien la recuerda «en un charco de sangre, temblando», por lo que fue a buscar a su vehículo una camisa y una chaqueta con la que cubrirla en una madrugada heladora. Los dos testigos pensaron en un primer momento que la menor estaba muerta, pero intentaron reanimarla y la taparon hasta la llegada de los servicios de emergencias.

El agresor, tras torturarla y violarla durante 20 minutos, le robó la ropa y le regaló a su pareja de entonces la chaqueta de la víctima.

La brutal violación, dejó graves heridas a la menor por las que tuvo que permanecer hospitalizada casi un año y sufrir media docena de intervenciones quirúrgicas, tal y como ha confirmado este lunes a las puertas de la sala el abogado que la representa, Jorge Albertini.

El violador, escucha ausente

«El transportista ha dejado constancia de la lamentable situación en la que encontró a la víctima, ensangrentada y golpeada, también en uno de los oídos», ha descrito Albertini en referencia a la fractura de cráneo que sufrió la víctima y la pérdida completa de la audición en uno de sus oídos.

El otro letrado que ejerce la acusación ha añadido que durante el duro relato de los dos testigos que encontraron a la víctima, el acusado se mostraba ausente, «ajeno a la gravedad de lo que estaban contando los testigos», ha puntualizado el letrado.

En esta jornada, también ha declarado la amiga con la que la menor fue a la fiesta de Halloween en la discoteca Epic de Igualada, quien ha explicado que tuvieron una discusión dentro del local porque la menor se había separado de ella para «irse con un chico». «Le dije de quedar en la salida pero ya no la volví a ver», ha contado la testigo. De camino a la estación, entre las 6 y las 7 de la mañana, la llamó por teléfono, pero ella ya no descolgó.

Está previsto que este martes el juicio contra el agresor de la menor violada en Igualada continúe en la Audiencia Provincial de Barcelona con la declaración de cerca de una quincena de agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en la resolución del caso.