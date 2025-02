La Plataforma de Afectados por la Okupación denuncia que la ministra de Vivienda lleva cuatro años negándose a recibirles: «Desde 2021 enviamos cada mes una solicitud de reunión al registro de los ministerios de Vivienda y Justicia, sólo una vez nos contactaron. Fue en 2023, para decirnos que la nueva ley ya se iba a aprobar y no teníamos margen». En la plataforma creen que el problema con los okupas ha evolucionado todavía a peor: «Ya que ahora el Gobierno minimiza el problema para usarlo como arma contra Ayuso».

Entre tanto, las llamadas de afectados a la Plataforma de Afectados por la Okupación han crecido un 63% en el mes de enero de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. El 80% de las llamadas son para pedir ayuda en casos de la llamada inquiokupación, cuando los inquilinos se niegan por sistema a pagar el alquiler para okupar la vivienda durante años, o en casos en que auténticos okupas planean pagar los dos primeros meses de alquiler con la intención de okupar la vivienda hasta que los desahucien.

Las últimas declaraciones al respecto de la okupación formuladas por dirigentes del PSOE y del Gobierno han levantado ampollas entre los afectados por las okupaciones. Especialmente, las del secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, cuando afirmó que la inquiokupación «es un problema que afecta sólo al 0,00000005% de la población madrileña» y aseguró «que puedo poner los ceros que haga falta». Todo esto después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que enviará una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para informarle de varios casos personales de familias víctimas de la inquiokupación.

Los afectados por las okupaciones califican de «desafortunadas» las declaraciones de los miembros del Gobierno y denuncian que «intentan reducir el problema a cifras ridículas e irreales».

Un 63% más llamadas de afectados

Tras la aprobación del llamado decreto ómnibus, la sensibilización de la población contra la okupación ha aumentado de forma exponencial. En el mes de enero de 2025, las llamadas de damnificados a la Plataforma de Afectados por la Okupación han crecido un 63% respecto a las cifras del mismo periodo del pasado año. De estas llamadas solicitando ayuda, un 20% son de víctimas de allanamientos o usurpación de sus viviendas. El resto de los afectados, un 80%, son víctimas de la llamada inquiokupación, es decir morosos que dejan de pagar el alquiler u okupas que de forma consciente pagan los dos primeros meses de alquiler para quedarse okupando la vivienda ajena durante años.

«No hay un plan de vivienda que responda a todas las necesidades actuales pero tampoco tienen en cuenta las aristas del problema y a todos los afectados. La alarma social va creciendo ante la incapacidad de solucionar el problema», explica Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación.

Las víctimas de los okupas creen que hay una campaña del PSOE y sus aliados para invisibilizar el problema de la okupación con la intención de que no perjudique su alianza. Denuncian que la ministra lleva cuatro años negándose a hablar con la Plataforma de Afectados de la Okupación, mientras la presidenta Ayuso sí los ha recibido en la sede del Gobierno de Madrid «como muestra del compromiso del Ejecutivo autonómico en la lucha contra este delito». Hasta la fecha, según el Ejecutivo autonómico, se han destinado más de 1,3 millones de euros en ayudas para la compensación de arrendadores afectados por la suspensión de los desahucios decretada por el Gobierno de España.

Amenaza con suicidarse

Entre los casos de afectados por la inquiokupación se encuentran muchos propietarios que en realidad también se encuentran en situación de vulnerabilidad. El último, un vecino de Tarragona que envió una carta al juzgado responsabilizándole de su más que posible suicidio si no desahuciaban de una vez a sus okupas.

David, un vecino de Montblanc (Tarragona), avisó a principios de esta semana al juzgado que de no emprender acciones contra los okupas que se han quedado con su casa les hace responsables de quitarse la vida. La advertencia fue hecha por escrito y David no descarta cumplir su amenaza: «Me han destrozado la vida, se han quedado con mi casa y me han dejado sin poder trabajar».

David denunció a los okupas en noviembre y el juzgado ni siquiera le ha respondido aún a su demanda de desahucio. Mientras, David sobrevive de la ayuda de familia y amigos y rebusca en la basura para conseguir comida. Dice que no quiere perder la cabeza y acabar en la cárcel por actuar violentamente.