El tremendo cambio de los hijos de la infanta Cristina: así han crecido

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin fueron una de las parejas más cotizadas de la crónica social, parecían un matrimonio perfecto y realmente no lo eran. Tienen cuatro hijos en común: Pablo, Juan Valentín, Miguel e Irene. Todos se han convertido en grandes estrellas, sobre todo Pablo. Juega al balonmano y vive en Barcelona, así que es un objetivo relativamente fácil para la prensa. Suele tener reporteros en la puerta de su vivienda y siempre les atiende con una sonrisa. Es su seña de identidad. Pablo Urdangarin es uno de los hombres del momento. Resulta complicado encontrar a alguien que hable mal de él.

Con los hijos de la infanta Cristina sucede algo muy curioso. Iñaki no tiene buena reputación. La trama judicial que le llevó a la cárcel acabó con todo y ensució su nombre, pero con su familia ocurre lo contrario. Cristina de Borbón tampoco recibe buenos comentarios, son sus niños. Ellos sí que se han ganado cierto respeto en la prensa del corazón. “Todos son deportistas y están muy centrados, son estudiosos”, comentaron en ‘El Programa de Ana Rosa’. Es decir, son muy diferentes a los hijos de la infanta Elena. Ellos tienen un perfil más combativo.

El gran cambio de Irene Urdangarin

Iñaki y Cristina están separados desde hace mucho tiempo, pero no lo han hecho oficial por un asunto muy sencillo: Irene era menor de edad. La infanta no quería que su hija tuviera que declarar delante del juez, así que ha esperado para formalizar el divorcio. Durante los últimos meses ha ganado mucho protagonismo porque es la única que ha puesto las cartas sobre la mesa. Tuvo un distanciamiento con su padre, no le pareció bien que la infanta Cristina se enterase por la prensa de la presencia de Ainhoa Armentia.

Iñaki Urdangarin siempre ha tenido muy buena relación con su hija, así que no descansó hasta que logró un entendimiento. Viajó varias veces a Ginebra, donde la joven vive con la infanta, y tuvo varias reuniones. En estos momentos han recuperado la conexión que tenían, pero es cierto que han estado un tiempo distanciados.

Irene se convirtió en protagonista de la crónica social y de un momento a otro todos los medios repararon en su gran cambio. Concretamente fue en el funeral de Constantino de Grecia. El hermano de doña Sofía murió e Irene se trasladó hasta Atenas para ir al entierro. Su gran cambio físico ocupó muchos titulares. Ahora es mayor de edad.

Miguel Urdangarin, el último en triunfar

Pablo empezó a tener protagonismo después del divorcio de sus padres porque se convirtió en portavoz de su familia. Es atractivo y simpático, tiene todos los elementos para triunfar. Su hermano Miguel pasó inadvertido y no ha sido hasta hace muy poco cuando ha brillado. Los reporteros se han dado cuenta de que tienen un perfil muy parecido al de Pablo. Él es menos accesible, pero si tuviera oportunidad de hablar en primera persona tendría todavía más protagonismo. En las últimas semanas ha llamado la atención por el cambio físico que ha experimentado.

Los problemas de Juan

Quizá el más sensible de todos sea Juan Urdangarin. Ha salido publicado que el joven ha necesitado ayuda después de la separación de sus padres. Ha estado sometido a mucha presión y no es la primera vez. Cuando su padre entró en la cárcel también presenció situaciones delicadas.