Complicaciones en el divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Todas las miradas están puestas en el próximo 5 de junio. Será entonces cuando Irene Urdangarin cumpla la mayoría de edad y se ponga en marcha el proceso de divorcio de la infanta Cristina e Iñaki. No ha sido un camino fácil llegar hasta aquí después de anunciar el «cese temporal» de la convivencia, pero parece que están a un paso de dejar el pasado de lado y centrarse en una nueva etapa. Eso sí, la hija de don Juan Carlos lo tiene claro: no va a financiar la vida de nadie. Y es que, desde que saliera a la luz el nuevo romance del ex duque de Palma y Ainhoa Armentia, la hermana del Rey ha tenido que lidiar con ello.

Pero este divorcio, que está a punto de oficializarse, está trayendo más complicaciones de las previstas. Tal y como ha informado Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa, el matrimonio se tendrá que acoger a la ley del divorcio reformada en 2015 ante notario. Sin embargo, esta manera de proceder también cuenta con varios inconvenientes a los que tendrán que hacer frente. Por un lado, tanto Cristina como Iñaki tendrán que plasmar su firma de forma personal y presencial; por otro lado, lo tienen que hacer con la asistencia de un abogado; y, por último, tendrá que ser en un territorio competente. Según la periodista, todo apunta a que el acuerdo se llevará a cabo en Ginebra, ya que se trata del último lugar conyugal del todavía matrimonio (y porque la infanta Cristina no estaría dispuesta a desplazarse hasta Vitoria y todo lo que ello conlleva).

Pero todavía hay un problema mayor, uno que resalta por encima de los demás: la cuestión económica. Tal y como ha revelado Paloma, tras firmar el acuerdo de divorcio, Urdangarin tendrá que recibir una compensación por parte de la infanta Cristina, motivo por el que todo está siendo más lento y más complicado de lo que ambos se imaginaban. Y es que, la hija de doña Sofía no estaría dispuesta a financiar la vida de su ex marido, y mucho menos después de haber comenzado una etapa sentimental junto a Armentia. Tal y como dicta la ley, el más perjudicado es el que recibe esta ayuda económica, aunque finalmente los hijos continúen viviendo con su madre.

Cuando se llegue al acuerdo, los hijos de los ex duques de Palma ya no serán menores de edad, pero sí que seguirán dependiendo económicamente de sus padres. De hecho, ellos también tienen que formar parte de este acuerdo, pues tendrán que aprobar y consentir el convenio regulador que establezcan. Parece que se está retrasando la fecha más de lo previsto, pero se espera que este divorcio se haga oficial antes de terminar el año y, más concretamente, después de las vacaciones de verano. Cabe recordar que hay que esperar unos días, hasta que Irene cumpla los 18 años, pues al ser mayor de edad no hace falta someter a la joven a un lugar de custodia y patria potestad.