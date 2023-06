Este 5 de junio es un día clave en la vida de la infanta Cristina. Su hija, Irene Urdangarin, cumple 18 años, y con su mayoría de edad se despejan las dudas cualquier cuestión relacionada con su custodia. Ya no quedan impedimentos para que la hermana de Felipe VI e Iñaki Urdangarin firmen el divorcio, ya que solo dependerá de los acuerdos a los que lleguen entre ellos.

La hija de la ex pareja era la única que, hasta ahora, era menor de edad y, por tanto, podía condicionar el divorcio de la hermana del Rey, que lleva separada de facto del deportista desde el mes de enero de 2022, cuando ambos emitieron un comunicado en el que confirmaban ‘la interrupción de la relación matrimonial’. Una decisión que llegaba poco después de que la revista Lecturas publicase las primeras imágenes de Urdangarin paseando junto a Ainhoa Armentia en una playa cercana a Bidart y que evidenciaban mucho más que una crisis de pareja.

Desde entonces, los caminos de Urdangarin y la infanta Cristina han discurrido de manera separada, con sus hijos como último nexo en común. Irene, la pequeña, es la única que todavía vive con su madre en Ginebra y, según fuentes cercanas, está muy unida a ella. De hecho, hace no mucho pudimos verlas a las dos en un concierto del grupo Coldplay en la ciudad de Barcelona.

Sin embargo, la mayoría de edad de Irene es, sin lugar a dudas, un punto inflexión para la familia. Al margen de que el divorcio es inminente -y de que es poco probable que haya información oficial sobre el mismo, más allá de algunas pistas o filtraciones-, en el horizonte de la sobrina de Felipe VI hay una importante fecha en la que podríamos ver de nuevo a sus padres juntos. Se trata de su graduación, que se celebra a mitad de mes.

Irene cierra su etapa en la prestigiosa Ecolint de Ginebra, donde también estudiaron sus hermanos. Será en la segunda semana de junio cuando tenga lugar la graduación, a la que se espera que puedan acudir varios miembros de su familia. Es más que probable que no falten sus padres, que se reencontrarían en esta importante cita para la joven, así como sus hermanos mayores, sus primos Marichalar y quién sabe si sus abuelos. De ser así, Ginebra se convertiría en escenario de una llamativa reunión, en la que podríamos ver desde a la infanta Cristina y su ex pareja, hasta a la Reina Sofía o a Juan Carlos I. No obstante, por ahora no hay nada confirmado y habrá que esperar a que llegue el momento para ver qué ocurre.

Lo que sí está claro es que la graduación de Irene Urdangarin va a suponer el punto final de una etapa importante para ella y el comienzo de su ‘vida adulta’. Todavía no se tienen muchos detalles sobre sus próximos planes, aunque según ha trascendido, parece que la hija de la infanta Cristina, que ha experimentado un asombro cambio en los últimos meses, planea ingresar en una exclusiva escuela de gestión de hostelería, la EHL Hospitality Business School de Lausana. Una información que, por ahora no se ha confirmado aunque, según apunta la revista ¡Hola!, la sobrina de Felipe VI estaría pendiente del resultado de los exámenes finales para decidir qué camino tomar, ya que, en los últimos tiempos, su rendimiento ha bajado.

Si finalmente se quedara en Suiza, Irene seguiría estando muy cerca de su madre. Sin embargo, si decidiera tomar otro camino, la infanta Cristina se quedaría, a partir de finales del verano, más sola que nunca, puesto que todos sus hijos habrían abandonado el nido. A la espera del cierre del divorcio, la mayoría de edad de Irene no solo abre una nueva etapa para la nieta de Juan Carlos I y la Reina Sofía, sino también para la propia doña Cristina, que ahora tiene la oportunidad de vivir una segunda juventud al ritmo que ella marque y con los apoyos que quiera.