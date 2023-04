El divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina es inminente. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que harán efectiva su separación de forma oficial, lo cierto es que podría ser a partir del 5 de junio, cuando Irene cumpla la mayoría de edad. Mientras tanto, los ex duques de Palma continúan casados a efectos legales, aunque su historia de amor puso su punto final cuando el ex jugador de balonmano encontró la ilusión de la mano de Ainhoa Armentia.

Comienza ahora la cuenta atrás para este nuevo camino en la vida de Urdangarin, que se desvinculará por completo de la Familia Real. Sin embargo, hasta que se haga oficial, ha continuado con un privilegio: su escolta. Ha sido el programa Fiesta el que ha descubierto que conserva la seguridad privada dos meses después de que se anunciase su retiro. El espacio conducido por Emma García ha intentado ponerse en contacto con Iñaki mientras paseaba junto a su madre, Claire Liebaert, pero este ha vuelto a utilizar su silencio como estrategia, limitándose a pronunciar: «No tengo nada que decir, muchísimas gracias».

En las imágenes distribuidas por el espacio televisivo se puede apreciar cómo Urdangarin continúa manteniendo su equipo de seguridad a pesar de que le iba a ser retirado. Al parecer, el programa ha informado de que el ex marido de la infanta se estaría negando a este movimiento, pues quiere continuar con la escolta hasta que se haga efectivo su divorcio. En las imágenes, además, se escucha una voz que le pide documentación al reportero, que pertenece al grupo de agentes de la Casa Real que velan por la seguridad de Iñaki, agentes que pronto dejarán de prestar sus servicios.

El último privilegio

Fue el pasado mes de febrero cuando Y ahora Sonsoles informó de la retirada de escoltas de Urdangarin un año después del «cese temporal de la convivencia» de la infanta Cristina. Tal y como informaba Semana, no era el Palacio de la Zarzuela el que asumía este coste de más de 8.000 euros mensuales, sino el Ministerio del Interior. Aunque en un principio se pensaba que la retirada iba a ser inminente, no ha sido así. Se esperaba que el ex jugador de balonmano tuviera seguridad privada en momentos puntuales, como para visitar a su hija Irene, que sigue siendo menor de edad. Sin embargo, los ha conservado hasta día de hoy y, al parecer, hasta que firme su divorcio. A partir de entonces, no contará con protección en ningún momento, puesto que cuando oficialice su separación, la pequeña de la familia ya habrá soplado las velas por su 18 cumpleaños.

Y es que, este tema ha creado un gran debate en la sociedad, puesto que la escolta ha sido pagada con fondos públicos cuando Urdangarin ya no forma parte de la Corona. Un privilegio que le ha acompañado en cada paso, incluso en sus citas románticas con Ainhoa Armentia. Se espera que el divorcio se haga efectivo en los próximos meses, aunque los rumores apuntan a que, con el verano de por medio, habría que mirar más hacia septiembre. Sea como fuere, la única realidad es que ya no hay vuelta a atrás.