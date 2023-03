Desde que se conociese su historia de amor, muchas han sido las especulaciones en torno a su relación. Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se convirtieron en protagonistas de la crónica social por unas fotografías que sacaron a la luz lo que escondían y que terminó por destruir el corazón de la infanta Cristina. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre los planes de futuro de la pareja, entre los que podría estar una boda e, incluso, un embarazo. Pero nada más lejos de la realidad.

Hace tan solo unos días, la prensa nacional se inundó del presunto embarazo de la abogada. Tanto es así que ella misma, muy celosa siempre de su intimidad, tuvo que pronunciarse para desmentirlo en más de una ocasión. «Ya lo dije el otro día, no sé por qué seguís inventando e inventando, todo son mentiras. Ya está bien. No tengo nada más que decir», sentenció.

Pero esto no es lo único que se ha dicho de la pareja. El pasado mes de febrero, una de las revistas de gran tirada de nuestro país comunicó que el ex jugador de balonmano estaba recibiendo una pensión mensual de la infanta Cristina, la cual también estaría pagando por su silencio con tal de que no salieran a la luz los trapos más sucios de la Zarzuela. Asimismo, también se mencionó una indemnización de dos millones de euros y una cifra vitalicia que alcanzaba los 25.000 euros al mes. Algo que desmintió su abogado, Mario Pascual Vives: «Yo entiendo que la ciudadanía pueda tener un interés especial en saber o en poder averiguar qué puede pasar, pero estas cifras, hasta donde yo sé, no están encima de la mesa».

A día de hoy, Iñaki está buscando trabajo, una de sus prioridades desde que salió de prisión. Una labor que no está siendo nada fácil por lo que, tal y como ha comunicado ¡Hola!, está recibiendo ayuda de sus familiares, así como de la hija de Juan Carlos I. «Doña Cristina le cubre los viajes, paga los billetes y las estancias de su todavía marido cuando este visita a sus hijos, pero en ningún caso está financiando su vida», ha escrito la revista.

El divorcio entre la infanta Cristina y Urdangarin está más cerca que nunca. No obstante, lejos de que se dijo que se haría efectivo en el mes de abril, ¡Hola! ha resaltado que tendrán que esperar a la mayoría de edad de Irene, que celebra sus 18 años el 5 de junio, y que, con un verano por medio, lo más probable es que se esperen hasta septiembre. De igual forma, Mario Pascual Vives ha resaltado que no cree que exista en su separación una cláusula de silencio: «El señor Urdangarin, si tiene algo que explicar, lo explicará. Hasta la fecha me ha tocado a mí, pero no me ha comentado que tenga que explicar o no nada». Para finalizar, el abogado ha comunicado a la revista que no hay planes de boda a corto plazo entre su cliente y Ainhoa Armentia: «No tengo la más mínima noticia al respecto. Eso sí, me gustaría que me invitaran».