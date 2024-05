Tomás Páramo, en el punto de mira tras opinar sobre el embarazo de Dulceida: ésto es lo que ha dicho

Tomás Páramo tiene 28 años y es uno de los creadores de contenido con más repercusión del momento. Tanto él como su mujer, la influencer María García de Jaime, llevan mucho tiempo trabajando en las redes sociales y han logrado hacerse un hueco en la prensa del corazón. En las últimas horas Tomás está en el punto de mira porque ha dado unas declaraciones muy polémicas sobre el embarazo de Dulceida (Aida Domènech). Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que la empresaria anunció que iba a ser mamá con una gran ilusión, pero enseguida comenzó a recibir ataques. Lo que nadie esperaba era que Tomás se sumase a este movimiento, pues en el fondo es compañero de Aida.

La creadora de los Premios Ídolo está «muy feliz y muy contenta», por eso comparte con sus seguidores el proceso que está siguiendo. Tal y como ha explicado a través de sus redes, ha elegido el método ROPA para quedarse en estado. Recordemos que Dulceida está casada con Alba Paul, quien también quería vivir esta etapa de cerca. Por eso se han decantado por «esta técnica de reproducción asistida que permite que ambas mujeres puedan participar de alguna manera en el proceso de gestación». Una ha puesto el óvulo y otra el útero.

El sistema puede funcionar o no, pero afortunadamente han salido bien, entre otras cosas porque intentaron guardar la calma. «Lo que hicimos durante esos 10 días de la horrible espera fue no hablar del tema, estar tranquilas y positivas y no hacernos ningún test antes del análisis donde salió el resultado», ha comentado Aida intentando aconsejar a sus fans. «Alba me daba un beso en la barriga cada noche y ya está. Creo que es importante estar tranquilas y no hablar del tema».

Las polémicas declaraciones de Tomás Páramo

Por todo se es conocido que Tomás Páramo es creyente, algo completamente respetable. Defiende el catolicismo y en ningún momento ha intentado esconderse. Está muy bien que se muestre tal y como es, el problema es que sus palabras han molestado al colectivo LGTBI. El influencer ha hecho un comentario sobre el embarazo de Dulceida que ha generado una gran polémica. No obstante, Páramo promete que se alegra enormemente de la felicidad de su compañera.

«Yo huyo mucho de las normas que ha puesto el hombre. Se hizo mucha polémica porque Dulceida anunció que estaba embarazada y yo me alegré y comenté en su publicación y una corriente más conservadora de la iglesia me ha criticado por felicitarles. Yo tengo otro tipo de familia, pero ¿por qué no me voy a alegrar de la felicidad de ellas que para mí es amor?». Ese «otro tipo de familia» es lo que le ha situado en el punto de mira.

El marido de María García de Jaime insiste en que no tiene nada en contra de la decisión que ha tomado Dulceida. Sus declaraciones han desatado un revuelo de tamaño colosal, aunque él promete que no se siente identificado con los sectores que critican al colectivo. «No quiere decir que porque el papa condene la homosexualidad nosotros la condenemos. Creemos en Dios y también creemos que hay diferentes formas de amar. Muchas veces se nos encasilla por eso, para nosotros la fe es perdonar y no juzgar», ha comentado delante de Nuria Roca.

La decisión de Tomas Páramo

En las últimas horas Tomás Páramo está recibiendo comentarios muy incisivos, pero su situación mediática no siempre fue tan compleja. Hace un tiempo sus seguidores se volcaron con él porque reconoció que estaba atravesando un mal momento e incluso habló abiertamente del tratamiento que estaba siguiendo. «Empecé a encontrarme muy mal, sentía un vació muy profundo y constantemente me planteaba si realmente me hacía feliz la vida que me rodeaba», comentó cuando le preguntaron por su salud mental.

«Nada me llenaba y volvía a sentir sensaciones que creía haber curado ya. Veía cómo el fantasma de la depresión llamaba de nuevo a mi puerta y la idea me rompía todavía más por dentro».

El madrileño decidió romper muchos contratos publicitarios porque necesitaba recuperarse. Lo más importante para él es su familia y no quería hacer sufrir a ningún ser querido. «He hecho sufrir a la gente que más quiero, ni yo mismo quería aguantarme. Este trabajo empezó a consumirme y a generarme rechazo. Por suerte, me he sentido plenamente amado por Dios y por la gente que me quiere, especialmente por María».

El tratamiento psicológico y espiritual que llevó a cabo le ayudó a salir adelante. Afortunadamente siempre contó con el respaldo de María García de Jaime, la mujer de su vida. El matrimonio disfruta de una posición privilegiada en el panorama televisivo. Tomás se relaciona con rostros tan conocidos como Victoria Federica o María Pombo. Pero, ¿qué pensarán sus amigos de las declaraciones que ha hecho sobre Dulceida y Alba Paul?