¿Está Dulceida embarazada? Salta la sorpresa y esto es lo que dicen las malas lenguas

Las redes sociales han sido testigo de un suceso que está dando mucho de qué hablar. Dulceida ha publicado una foto junto a Alba Paul. Recordemos que han estado un tiempo separadas, pero finalmente han pensado que serán más felices si se dan una segunda oportunidad. Con la reconciliación ha pasado lo mismo que con la ruptura. Las malas lenguas aseguran que todo es un montaje, que lo han hecho para llamar la atención de la prensa y tener más seguidores. ¿Es cierto lo que cuentan? Hay teorías para todos los gustos y ahora tenemos una nueva polémica encima de la mesa. ¿Está embarazada la influencer?

Todo empezó con una foto

Dulceida anunció que se había reconciliado con Alba porque comparte todo con sus seguidores. Ha explicado que se sentía en la obligación moral de decir que habían vuelto, al igual que confesó que se habían separado. El programa ‘Socialité’ ha hecho una investigación basada en hechos objetivos y los datos no mienten. Es cierto que Dulceida ha ganado muchos fans en Instagram desde que vuelve a tener pareja. La reconciliación les ha venido bien a las dos, también a Alba. Sobre todo a esta última.

La pareja está muy activa en Instagram y han cometido un error que nadie ha pasado por alto. Han publicado una foto en la que Alba le toca la tripa a Dulceida. ¿Lo habrán hecho intencionadamente? Lo único que sabemos es que las redes se han llegado de comentarios. “¿Se viene Dulcebebé por cómo te pone la mano?”, le preguntaba un usuario en Instagram. “Estáis embarazas, esa mano lo delata” u “Ojalá lo de la manita sea verdad, porque sería una bendición, y que no estén jugando con los likes” son algunos de lo comentarios.

Dulceida resuelve todas las dudas

A Dulceida no le ha sentado nada bien que jueguen con su embarazo. Lo cierto es que ella fue la primera en sacar el tema. Lo hizo en el documental que grabó para Amazon. Confesó que estaba algo triste porque quería ser madre y se había separado de su mujer, así que pensaba que tenía menos opciones. La influencer ha dado explicaciones para resolver las dudas. “Será la última vez que da explicaciones”, ha advertido visiblemente molesta.

Parece que la situación se ha descontrolado. Dulceida está molesta y promete que no ha hecho nada para llamar la atención, todo lo contrario. Dice que se siente incómoda hablando de este tema porque siente que es algo que pertenece a su intimidad. “Los que me seguís desde siempre ya sabéis que, si pones ‘Dulceida embarazada’ en Google cada dos meses hay una noticia. Alba todavía no tiene el poder de tocarme la barriga y dejarme embarazada, por suerte o por desgracia. Y nada, que no, lo siento”, ha zanjado.

Los planes de Dulceida

Ha dejado claro que todo es mentira, un rumor de las redes sociales, pero ha reconocido que ser madre sí entra en sus planes, tal y como contó en su documental. Además se ha comprometido a contarlo, al igual que ha hecho con el resto de cosas importantes. “Ojalá en un futuro podamos ser mamis y contároslo obviamente y gritarlo a los cuatro vientos”.