La imagen de la discordia: ¿Está Dulceida embarazada?

Se cumplen dos semanas desde que Dulceida (33) y Alba Paul (35) confirmaran que vuelven a estar juntas tras varios meses de rumores de reconciliación entre las influencers, y después de que en julio de 2021, anunciaran su ruptura tras siete años de relación sentimental y cinco de casadas. Lo hicieron con un post en sus respectivos perfiles de Instagram primero con una imagen donde aparecían las dos en primer plano, y después, con otra fotografía en la que se mostraban en pijama, desde la habitación de un lujoso apartamento en Ibiza, adonde pusieron rumbo para pasar unos días de desconexión.

Las instantáneas despertaron casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como de numerosos rostros conocidos, como Laura Escanes (27), Carolina Iglesias (29), Susana Molina (33), Xuso Jones (33) o Marta Riumbau (35); entre otros que, quizás, tengan ahora un nuevo motivo para su júbilo.

Y es que la última publicación de Dulceida en la ya citada red social, donde reúne a más de tres millones de seguidores, ha hecho saltar todas las alarmas en torno a un posible embarazo. En el retrato, se puede ver a Aida Doménech -su verdadero nombre-, luciendo un vestido blanco muy holgado y a su pareja, Alba, a su lado, posando la mano sobre la tripa de la primera, durante su asistencia, en compañía de sus amigas Ares Teixidó y Bruna Bravo, al Fulanita Fest 2023, el festival que se presentó en mayo del año pasado como un «concepto rompedor basado en la exaltación del talento femenino», en propias palabras de la organización.

«¿La mano de Alba?», «¿Dulceida embarazada?», «¡Alba tocando la barriga!», «Están embarazadas, seguro», «Se viene un Dulcebebé», son solo algunas de las múltiples reacciones a esta fotografía, para las que no ha habido, por el momento, confirmación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

A lo largo de su extensa trayectoria como influencer, lo cierto es que han sido varias las ocasiones en las que Dulceida ha manifestado su deseo de ser madre. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, durante su charla en 100 minutos, el nuevo formato de entrevistas del streamer Nil Ojeda (25), Doménech aseguró que «del año que viene no pasa. Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano. Quiero nombres que empiecen con A, pero solo se me ocurren de niña: Alex, Aria…», explicó.

En este sentido, cabe recordar, además, que antes de su ruptura con Alba, Dulceida también confesó en unas declaraciones a la prensa que estuvo a punto de comenzar el proceso de gestación para ser madre con su pareja. Sin embargo, la separación entre ambas paralizó los planes. «Con su óvulo, yo gestaba al bebé, así es como la manera de que sea de las dos. De hecho, Alba, se tuvo que hacer una intervención porque tenía un quiste en el ovario y había que quitarlo», contó.