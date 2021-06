Hace años que empezó a triunfar en el mundo de las redes sociales. Ahora, Aída Doménech, más conocida como Dulceida, está considerada como una de las reinas 2.0 al haberse convertido en una de las ‘influencers’ de moda del panorama nacional. ‘Youtuber’, ‘instagrammer’, bloguera, empresaria… y lo que le echen. La catalana es el perfecto reclamo para marcas ‘beauty’ que ven en ellas los valores perfectos para ser embajadora.

La firma Sephora ha sido la última en contar con sus servicios. Aprovechando su nuevo lanzamiento de su mano, Dulceida se sincera ante las cámaras de la agencia de prensa Gtresonline. Y lo hace para desvelar cuáles son sus básicos para esta nueva temporada, sus planes vacacionales para el próximo verano, así como sueños que le quedan por cumplir. Uno de los más ambiciosos es ser actriz y trabajar para Almodóvar. Otro, espera que llegue un poco antes: ser madre junto a su mujer, Alba Paul. Aún no ha llegado el momento pero ellas ya tienen más que claro que quieren dos niñas, un niño y cómo les llamarían: Aria, Álex y Adriana.

Como viene siendo costumbre en las últimas semanas, a Dulceida también se le ha preguntado por el documental de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado está ayudando con su relato a dar visibilidad a las víctimas de maltrato. Por el momento, se han conseguido aumentar las llamadas al 016. La influencer confirma el buen momento y estado de su amiga Sara Carbonero, a pesar de la complicada situación personal que está atravesando en la actualidad.

Los básicos de Dulceida

Tiene claro qué productos no pueden faltar en su neceser para este verano: «Mi sombra favorita, que es la ‘brave’, es perfecta para estos días de verano que de repente quieres tener como mucha luz, te lo pones aquí, máscaras de pestañas y ya está. Luego todos los tonos que son como más marrones, el rosita incluso…».

Las vacaciones

Con el mes de junio recién comenzado, Dulceida tiene ya pensada su hoja de ruta para estas inminentes vacaciones: «Ahora en junio es trabajo, hay viajes, pero son de un día aquí y un día allí, en julio vamos todo el mes a Ibiza y en agosto haremos la Costa Brava con la familia de Alba, como siempre, y a lo mejor vamos a alguna isla más, pero muy por España», cuenta.

¿Qué opina de Julia Janeiro y Rocío Flores?

También se le ha preguntado por la irrupción de estas dos jóvenes en el mundo de Instagram, pero apunta a que no las sigue demasiado. ¿Tienen futuro?: «A Julia no la conozco, pero a Rocío sí. Nunca me he fijado en su estilo, es que en la tele a lo mejor tampoco se ve mucho como viste», reconoce.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Sobre el documental de Rocío Carrasco

Obviamente, habría que preguntarle por el documental de la hija de ‘La Más Grande’ y esta es la opinión de Dulceida: «No lo he seguido mucho. Obviamente he leído y he escuchado cosas y tampoco puedo hablar porque hablo desde el desconocimiento, pero creo que si ella ha aportado pruebas… Además, tengo entendido que, gracias a la docuserie, muchas más mujeres se han atrevido a denunciar, entonces me parece un paso importante», argumenta.

Sus planes de ser madre

Por último, habla de su intención de convertirse en mamá. ¿Cómo se lo imagina? «A veces hablando con amigas que tienen hijos digo: “¿seré una madre de estas que no se pueden separar de sus hijos?” yo creo que seré así, pero no lo sé. Yo tengo de referente a mi madre, que yo sea su mejor amiga y que me cuenten todo. Yo recuerdo que mi primera vez se la conté a mi madre antes que a mis amigos y me encantaría transmitirles esa confianza y que sea igual esa relación».