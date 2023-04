Bombazo total: la pareja más famosa de España podría haber vuelto

El mundo de la crónica social está a punto de vivir un hecho histórico, aunque todavía es pronto para confirmar nada. Los protagonistas de esta historia no se han pronunciado, pero cada vez hay más rumores y los reporteros están en plena acción. Una de las personas implicadas en la noticia negó la información hace tiempo, pero ahora hay nuevos datos y ha preferido guardar silencio. De momento hay que ser prudentes, pero cada vez son más los medios que aseguran que antes o después saltará la gran noticia. Hay que ser pacientes y estar atentos a las redes sociales, pues esta pareja lo cuenta todo en Instagram.

Desvelamos la identidad de la pareja

¿De quién estamos hablando? De Dulceida y de Alba Paul. La pareja nació y creció en las redes sociales. Ambas pusieron las cartas sobre la mesa y compartieron con el público lo que estaban sintiendo. Incluso grabaron un vídeo para YouTube para enseñar cómo había sido su boda. Parecían el matrimonio perfecto, pero algo estaba fallando. Los internautas no se dieron cuenta, nadie sospechó nada. No ocurrió como en otros casos que hay rumores, no. Fue diferente. Dulceida, que tiene mucho más peso mediático soltó la bomba en su Instagram.

La influencer recibió un aluvión de comentarios y los responsables del mundo del corazón enseguida se dieron cuenta de que estaban delante de una gran noticia. Se empezó a investigar y enseguida se llegó a una clara conclusión: no había pasado nada, simplemente se había terminado el amor. Eso sí, Dulceida insistió en que Alba es la mujer de su vida. “Es el amor de mi vida y creo que yo el suyo”, contó en el programa de aventuras que presenta Jesús Calleja en Cuatro.

Nuevos rumores de reconciliación

No es la primera vez que pasa, pero hay una explicación. Dulceida y Alba son una pareja muy querida y sus fans quieren que se reconcilien. Hemos identificado una diferencia. Cundo se empezó hablar de una posible reconciliación Dulceida lo negó rápidamente. Ahora no lo ha hecho. Cabe la posibilidad de que en esta ocasión sí haya algo de cierto. Lo que siempre ha mantenido es que seguía en contacto con Alba porque le guardaba un enorme cariño. Supuestamente, cuando rompieron empezaron a ser amigas, de ahí que les hayan visto juntas.

Dulceida explicó que los medios tampoco le ayudaron a reconciliarse con Alba porque le relacionaron sentimentalmente con mucha gente. Todavía sigue molesta porque dice que a muchas de estas personas ni siquiera las conocía. Se lo contó todo a Jesús Calleja. “Me enrollaron con media España, con gente que ni conozco”, aseguró. Reconoce que “las dos” tuvieron que soportar muchos rumores. “Siempre, durante los 7 años de relación, un grupo de personas me han puesto como la mala”.

Dulceida desveló el motivo de la ruptura

Dulceida, cuando le preguntaron si se había reconciliado con Alba, fue bastante clara. En esta ocasión no ha hecho ningún comentario ni ha dado declaraciones en sus redes, pero la primera vez sí fue contundente. Aseguró que todo era una mentira, una confusión en el mejor de los casos. Reconoció que veía con frecuencia a Alba, pero porque eran amigas. También aprovechó para explicar por qué rompieron. “Creo que nos acomodamos un poco y no funcionaba igual que siempre”.