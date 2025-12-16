Toda la verdad sobre Ylenia Padilla y Labrador: sale a la luz su situación actual

El estreno de La casa de los gemelos 2 en YouTube ha supuesto un éxito de audiencia para sus creadores, los hermanos Carlos y Daniel, y ha reabierto viejas historias que parecían enterradas bajo el paso del tiempo. Con Kiko Hernández ejerciendo de maestro de ceremonias, el reality ha arrancado con fuerza, polémica incluida, y con un casting diseñado para no dejar indiferente a nadie. Entre los concursantes figuran nombres tan reconocibles como Coto Matamoros, Eros y Gabriella de La isla de las tentaciones, El Patica, La Marrash, La Falete y, cómo no, Labrador, uno de los rostros más emblemáticos de la telerrealidad de la pasada década.

Su entrada en la casa no solo ha generado expectación por lo que pueda aportar al formato, sino porque ha vuelto a colocar en el foco mediático su vínculo con Ylenia Padilla, una relación que marcó a toda una generación de espectadores desde su explosión en Gandía Shore y que, a día de hoy, sigue despertando curiosidad.

Tras el fracaso de la primera edición, que apenas duró unas horas debido a los episodios de violencia física entre concursantes, La casa de los gemelos regresa con un reglamento mucho más severo y una selección de perfiles cuidadosamente pensada. La intención es clara: mantener el espectáculo sin cruzar líneas que comprometan la continuidad del formato.

En ese contexto, la figura de Labrador no ha tardado en destacar. Su historial televisivo, su carácter y su pasado sentimental han sido ingredientes suficientes para que su presencia genere conversación desde el primer momento. Y aunque Ylenia Padilla no forma parte del elenco, su nombre ha planeado sobre la casa desde las primeras horas de convivencia.

Última hora sobre Ylenia Padilla

Nada más darle la bienvenida, Kiko Hernández no dudó en preguntarle directamente por la que fue su pareja hace más de diez años. La respuesta de Labrador sorprendió por su tono calmado y alejado de cualquier reproche. Aseguró mantener una buena relación con Ylenia y habló de ella con un respeto poco habitual cuando se trata de historias tan mediáticas.

Según explicó, la ve centrada, tranquila y atravesando uno de los mejores momentos personales que recuerda. Reconoció que le habría gustado compartir la experiencia del reality con ella y no cerró la puerta a una posible reaparición en el futuro, aunque dejó claro que actualmente Ylenia se encuentra en una etapa vital muy distinta, en la que la televisión no ocupa un lugar prioritario.

Aunque los responsables del programa intentaron contar con Ylenia Padilla para esta segunda edición, la de Benidorm rechazó la propuesta. Según ha trascendido a través de las palabras de Labrador, la decisión tiene que ver con un proceso personal profundo y con la necesidad de mantenerse alejada del foco mediático.

El concursante explicó que antes de entrar en la casa habló con ella y que, aunque en un primer momento se valoró su participación, finalmente no fue posible. Reconoció que Ylenia atravesó una etapa complicada, marcada por la depresión, pero subrayó que actualmente se encuentra mucho mejor, fuerte y en equilibrio. Una afirmación que ha sido recibida con alivio por muchos seguidores que llevan años preguntándose por su estado real.

Labrador no se olvida de Ylenia

Durante una conversación con La Marrash, Labrador volvió a recordar su historia con Ylenia, describiéndola como una de las personas más intensas que ha conocido en su vida. Rememoró cómo, pese a su carácter explosivo, él era capaz de calmarla y cómo, a día de hoy, sigue siendo uno de los pocos vínculos que ella mantiene de aquella etapa.

La relación entre ambos, tal y como él mismo ha explicado, fue todo menos sencilla. Hubo pasión, conexión y una complicidad evidente, pero también conflictos, celos y dinámicas que, con el tiempo, ambos han reconocido como tóxicas. Aun así, Labrador se mostró agradecido por lo vivido y por el papel que Ylenia tuvo en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

Labrador, expulsado de la casa

La participación de Labrador en La casa de los gemelos 2 ha quedado abruptamente interrumpida. La organización del programa decidió su expulsión inmediata tras considerar que había incurrido en una conducta homófoba, a raíz de unos comentarios dirigidos a la drag queen Cherilyn Divine. La decisión fue contundente y sin margen de negociación, reforzando la nueva línea de tolerancia cero que el formato ha querido implantar tras los problemas de su primera edición.

Así, el reality continúa sin uno de sus concursantes más mediáticos, pero dejando tras de sí un inesperado retrato del presente de Ylenia Padilla y de una relación que, pese al paso del tiempo, sigue despertando interés. Lejos de los focos y de la televisión, ella parece haber encontrado estabilidad, mientras su historia con Labrador se reescribe ahora desde la distancia.