Las sinceras palabras de Lolita Flores: «Me impresiona verme con 66 años así de bien y de buena»

Lolita Flores ha demostrado ser un ícono dentro y fuera de la crónica social, tanto por su talento como por su carisma y autenticidad. A sus 66 años, no solo sigue activa en su carrera, sino que también se muestra agradecida y asombrada por el impacto que todavía tiene en la industria. Durante su última entrevista, la hija de la legendaria Lola Flores expresó su sorpresa al verse tan bien a esta edad: «Me impresiona verme con 66 años así de bien y de buena», confesó. Esta reflexión surge en el marco de una sesión fotográfica, la cual considera que le ha elevado la autoestima y la ha hecho reflexionar sobre su imagen.

Lolita Flores es una de esas figuras que ha desafiado con éxito los estereotipos y prejuicios relacionados con la edad en la industria del entretenimiento. Su carrera, lejos de apagarse, sigue brillando con la misma intensidad que en sus primeros años. Con más de un centenar de funciones en su papel de Poncia y un inminente Grammy Latino a la Excelencia Musical, la artista demuestra que la pasión y el talento no tienen fecha de caducidad. «Siempre viene bien y sobre todo a las mujeres que, conforme vamos cumpliendo años, parece que somos invisibles», comenta con la naturalidad que siempre le ha caracterizado.

A pesar de su exitosa carrera y su vida plena, Lolita no esconde su deseo de encontrar una pareja. Sin embargo, tiene claro que no está dispuesta a conformarse con cualquier cosa. En su última intervención en el programa ‘¡De Viernes!’, bromeó sobre sus expectativas en el amor: «Tengo ganas de un novio, pero un novio cómodo, que no se quede a dormir por las noches… Una historia así intensa… tú léete tu libro que yo me leo el mío». Estas declaraciones revelan a una mujer que, aunque abierta al amor, valora su independencia. Ante todo es una mujer libre y eso nunca va a cambiar.

La bonita relación de Lolita Flores con su familia

La relación de Lolita con su familia es un tema que siempre ha despertado interés en los medios. Como hija de la icónica Lola Flores y hermana de Rosario Flores, la artista ha sabido mantener un vínculo estrecho y especial con su clan. «Me costó mucho ser ‘Lolita Flores persona física’ y solo espero que a mis hijos, Elena y Guillermo, no les pase lo mismo. No soy humilde, se merecen más reconocimiento porque son muy buenos. No quiero morirme sin verlos triunfar todavía más», confiesa durante su charla con la revista ‘Harper’s BAZAAR’. Dichas palabras muestran su deseo de que sus hijos sigan su propio camino y encuentren el éxito sin vivir bajo la sombra de su legado familiar.

La vida de Lolita ha estado marcada por momentos difíciles, incluyendo la trágica pérdida de su madre y su hermano en 1995, un suceso que le cambió la vida para siempre. Sin embargo, ha sabido encontrar en esos momentos duros la fuerza para seguir adelante.

A lo largo de los años, ha mencionado cómo la influencia de su madre, popularmente conocida como ‘La Faraona’, ha sido un faro que la guía. «Mi madre me regaló la luz y la intuición para saber por dónde tirar», dice con orgullo. Esta influencia se refleja en su filosofía de vida, donde cada tropiezo es una oportunidad para levantarse y seguir adelante, viviendo una vida que, como ella misma describe, es «sencilla y plena».

La jurado de ‘Tu cara me suena’ puede presumir de tener una relación excelente con su entorno, sobre todo con su hermana Rosario. Según ha salido publicado, la cantante ayudó a Lolita cuando esta atravesó un bache económico. Montó un negocio que no salió bien, pero ahí estaba su familia para amortiguar el golpe.

El último golpe que ha recibido la artista

En los últimos días Lolita ha tenido que enfrentar otro golpe emocional con la muerte de su íntima amiga Caritina Goyanes. La empresaria falleció a los 46 años, apenas 19 días después de la muerte de su padre, una noticia que ha conmocionado a todo el país. «Es un golpe muy duro», admitió la artista, mostrando su dolor por la pérdida de alguien a quien consideraba parte de su círculo más cercano.

Lolita Flores no solo se siente orgullosa de su apariencia, también puede presumir de ser una persona leal. Esa es la razón por la que se sentó en ‘¡De Viernes!’ para hablar de ella y no del drama que está atravesando la familia de Cari Lapique. Dejó claro que su entrevista estaba pactada con anterioridad a la muerte de Caritina, por eso no se ha aprovechado de nada para llamar la atención de la prensa.

«Yo no he venido a hablar de esto porque es una tragedia muy parecida a la que me pasó a mí y una se revuelve y una no entiende las cosas. Ha sido un palo muy grande, pero, para respetar a Cari, a ese marido y a esos dos hijos, me gustaría hablar de otras cosas, más alegres o tristes, pero que sean mías», declaró en el programa de Santi Acosta para que la audiencia no se confunfiese.

«No quiero que nadie piense que vengo a hablar de tristezas, vengo a hablar de alegrías, que tengo, gracias a Dios, muchas en mi vida. Los dramas vamos a dejarlos aparte, que ya está la vida llena de dramas», concluyó.