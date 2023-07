Salma Hayek hace una confesión que revolucionará el mundo de la cosmética capilar

La actriz Salma Hayek ha vuelto a hacer historia, esta vez lo ha conseguido gracias a una confesión que no ha dejado indiferente a nadie. Ha explicado cómo disimula las canas. Su intención no es aparentar ser más joven. De hecho ha intentado no teñirse, pero reconoce que la industria del cine es muy exigente y está convencida de que en su próxima película sí tendrá que hacerlo. Ha hablado de este tema con total naturalidad para dejar claro que cualquier mujer es libre de teñirse o dejarse la melena cana. Su situación es diferente porque tiene que dar vida a personajes concretos.

Salma Hayek ha asistido al estreno de ‘Black Mirror’ en Nueva York. Sus fans están revolucionados con su participación en esta serie. Su carera es impecable y proyectos como este le acercan a todo tipo de público. La actriz sabe que tiene mucha repercusión y no ha querido dejar pasar la oportunidad. Cree que ha llegado el momento de dar visibilidad a un tema que es natural: el paso del tiempo. Ha explicado como hacer que las canas desaparezcan sin usar tinte. Eso sí, ha aclarado que este remedio solo deben usarlo las mujeres u hombres que realmente quieran lucir una melena joven. Sin estar presionados.

La confesión de Salma Hayek

Una de las cosas que ha convertido a Salma Hayek en una estrella es su sinceridad. Siempre aparece perfecta en todos los eventos y no duda en compartir sus secretos de belleza. En esta ocasión, cuando le han preguntado por su buen aspecto, ha reconocido que nunca se tiñe. Tiene un truco mucho mejor que le funciona realmente bien: usar el rímel de los ojos. Así se evita pasar por la peluquería o perder el tiempo en un proceso que suele ser bastante lento.

“Cuando me pongo el rímel, también me pongo el rímel en las canas”, explicaba la actriz durante la presentación de ‘Black Mirror’. Ha compartido su secreto de belleza, de hecho ha confesado el lado malo de este remedio casero. “Ahora no se me nota, pero me baño y vuelven a salir”. Hayek ha insistido en que teñirse debe ser una opción, no una obligación. De hecho ella no lo hace si su personaje no lo requiere.

Una actriz muy reivindicativa

Salma Hayek se ha ganado a todos. Tiene un público muy variado: mujeres, hombres, niños y niñas. Hace películas de diferentes cortes y participa en proyectos bastante originales. Ese es el secreto de su éxito. El lado bueno es que usa esta proyección para lanzar mensajes necesarios y hacer reivindicaciones.

“No me he teñido el pelo porque tengo curiosidad por ver cómo aparentaré con él. Estoy segura de que en mi próxima película dirán ‘lo siento pero tienes que teñirte’, pero estoy disfrutando viéndolo aparecer. No me he puesto Botox. Tal vez cambie de opinión más adelante, pero por ahora me siento cómodo con mis cincuenta. Me siento cómoda en mi propia piel”.

Salma no lo ha tenido fácil

La actriz ha reconocido que ha tenido que luchar mucho, a pesar de que las cosas hayan cambiado en la actualidad. “Estoy emocionada por vivir en un tiempo donde las cosas han cambiado para la comunidad latina y nos pusimos a trabajar. Ahora es tan diferente. Cuando empecé no existía esa posibilidad. También estoy viendo un cambio para las mujeres, creo que tuve una vida muy interesante y presencié muchas cosas maravillosas en mi vida”.