Salma Hayek estalla contra la industria de Hollywood: “Me decían que estaría acabada”

Una vez más, vuelve a salir a la luz el lado oscuro de Hollywood. En esta ocasión, ha sido la actriz Salma Hayek la que ha hablado sobre las sombras de la industria del cine, durante una entrevista con GQ British, en la que se ha sincerado sobre su trayectoria profesional.

Durante su encuentro con la edición británica de la revista GQ, de la que es portada este mes, la actriz mexicana expresa que durante décadas solo le ofrecieron el papel del «personajes sexy» de la película, y que no fue hasta cumplir 40 años cuando la comenzaron a llamar para otros roles.

En los 90, para Salma Hayek la industria de Hollywood fue una auténtica pesadilla: “Estuve encasillada mucho tiempo. He querido hacer comedias toda mi vida, pero no me ofrecían comedias. Me decían: ‘Eres sexy, así que no se te permite tener sentido del humor’. En los 90, no solo no te permitían ser lista, sino que tampoco te dejaban ser graciosa”, admite.

In Magic Mike’s Last Dance, @SalmaHayek plays a serially undermined woman who takes control. In reality, she pulled that trick decades ago: https://t.co/5ExwrcvgOv pic.twitter.com/CFSzfhA40g — British GQ (@BritishGQ) February 6, 2023

Durante muchos años la actriz se vio encasillada por la industria. Ni siquiera cambió nada tras su nominación al premio Oscar por Frida en el año 2002: “La clase de papeles que me ofrecían no cambió. Me esforcé, y pensé que las cosas iban a caminar, pero no fue así”, expresa en la entrevista.

Todo empezó a cambiar cuando trabajó con Adam Sandler, quien contó con ella en el año 2010, para la película Niños grandes, un papel que le llegó cuando ya había cumplido los 40. “Estoy haciendo películas de todos los géneros en una época de mi vida en la que me decían que estaría acabada, que durante estos últimos 20 años, debería haberme quedado fuera del negocio. No estoy triste ni enfadada, estoy riéndome”, asegura.

Salma Hayek admite que en este momento de su vida, no siente ese encasillamiento que sí sentía cuando saltó a la fama: “He llegado a un momento de mi vida en el que ya no se me aprecia solo por mi sexualidad. Pero, si fuera así, no me importaría, porque ya me he ganado el suficiente respeto de la gente que tengo a mi lado y que me importa de verdad, como para que eso me importe”.