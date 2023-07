La actriz mexicana Salma Hayek está disfrutando de unos días de vacaciones en Mallorca. La estrella de Hollywood de 56 años ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una foto suya comiendo gambas en el restaurante Cas Patró de Cala Deià.

Hayek ha acompañado la imagen, donde sale con gafas de sol, con el siguiente mensaje: «En México nos enseñan a no desperdiciar la comida, así que yo me como hasta la cabeza de los camarones». Una publicación en la que aparece degustando la tradicional gamba roja de Mallorca y que ya acumula más de 435.0000 me gusta en la red social.

La intérprete mexicana, que se confiesa una gran amante de la gastronomía y que no vive obsesionada por el culto a su cuerpo, está ahora en un gran momento por su papel en la sexta temporada de la serie Black Mirror, que Netflix estrenó el pasado 15 de junio.

Hace unos meses Hayek contó en una entrevista con GQ British que para ella la industria de Hollywood en los 90 fue una auténtica pesadilla: «Estuve encasillada mucho tiempo. He querido hacer comedias toda mi vida, pero no me ofrecían comedias. Me decían: Eres sexy, así que no se te permite tener sentido del humor.