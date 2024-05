Sale a la luz el secreto mejor guardado de los famosos: la mansión en la que pasaban «cosas muy turbias»

Una conocida influencer ha destapado un dato que ha dejado al público sin palabras. Asegura que existe «una mansión de los famosos» donde «pasan cosas muy turbias». Ha dado esta noticia en un conocido podcast y no ha tenido más remedio que llegar hasta el final del asunto. Según su versión de los hechos, los creadores de contenido que alcanzan cierto nivel tienen acceso a una casa donde pueden pasárselo bien sin ser vistos. La crónica social ha cambiado mucho en los últimos tiempos y ahora ha empezado a interesar la vida de Dulceida, María Pombo y otras estrellas de Instagram.

Marina Rivers ha dado un paso adelante para destapar que nuestros famosos pueden disfrutar de la noche estando lejos de los paparazzi. Eso sí, deben acudir a una vivienda que no es apta para todos: solo admiten a los grandes. Lo que pasa dentro de este inmueble es un misterio, aunque las palabras de Marina no han dado a entender nada bueno. «Hay una casa que se llama (…) que es una casa de fiestas, donde se hacían unos fiestones. Era una mansión vacía, sin nada. Solo estaba la mansión, no había ni un solo mueble», ha contado en al podcast presentado por la cantante la cantante Naiara Moreno.

Marina ha explicado que no solo los influencers tienen acceso a esta mansión. Hay actores, artistas y otros rostros de la televisión que también han pasado largas noches divirtiéndose entre las paredes de esta misteriosa casa. ¿El problema? Que las palabras de Rivers han generado muchas dudas, por eso hay tanta gente que se está preguntando cuál es la verdad sobre esta historia. Lo ha resumido todo diciendo que era «un botellón para famosos». Y añade: «Nos íbamos cada uno con nuestro alcohol, como súper mega cutre. Entonces estábamos todos en la mansión. Ahí había gente y claro, estaban prohibidos los teléfonos móviles».

¿Qué pasaba dentro de esta casa?

Marina Rivers ha ganado mucha popularidad gracias a su faceta como creadora de contenido. Cada vez tiene más repercusión en los medios y algunos programas se han puesto en contacto con ella para contar con su presencia, sobre todo después de salir a la luz que conoce los secretos de muchas celebridades. Sin embargo, no puede demostrar nada de lo que sucedió dentro de la famosa casa porque el propietario no dejaba que nadie utilizara los teléfonos móviles. «No sabes las cosas que pasaban. Ahí había cosas muy turbias. Podías vomitar en las esquinas, que no te grababa nadie», le ha contado a Naiara Romero.

Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales ya han empezado a especular. Han comenzado varias investigaciones para descubrir dónde se encuentra esta famosa vivienda, pero Marina se niega a desvelar la ubicación exacta. Esa es la razón por la que algunos piensan que no hay una única casa. Cabe la posibilidad de que existan varios inmuebles repartidos por diferentes zonas de España. De esta forma los famosos podrían divertirse libremente, sabiendo que los paparazzi están lejos. «Yo fui con un amigo que tenía bastantes seguidores y era de locos», ha explicado la influencer.

La primera polémica de Marina Rivers

Todo el mundo está hablando de lo que ha contado Marina Rivers, pero ¿cuál fue su primera polémica? La joven protagonizó un discurso que no tardó en hacerse viral y a partir de ese momento ganó mucha repercusión. «Si no puedes permitirte tener unos trabajadores, no abras una tienda», declaró visiblemente molesta. Estamos muy preocupados de los empresarios que tienen dinero, pero a mí me preocupan más los trabajadores. El gobierno tiene que mirar por el bienestar de los españoles y si trabajan un montón de horas por un salario indigno, por lo menos que tengan un poco de tiempo para disfrutar de su libertad».

Estas palabras hizo que muchos periodistas se interesasen por ella. Marina se ha convertido en un rostro de primer nivel, de hecho trabaja en ‘TardeAR’, programa presentado por la veterana comunicadora Ana Rosa Quintana. La joven ha aprendido mucho gracias a la reina de Telecinco. Cada vez está más suelta, por eso se permite desvelar ciertas informaciones, como lo que ha contado sobre la misteriosa mansión.

La vida sentimental de Marina

Marina Rivers ha conseguido hacer campañas con marcas importantes, como por ejemplo con Garnier o Maybelline. La influencer es un rostro muy conocido en Instagram, por eso visitó la polémica «mansión de los famosos» para pasar inadvertida y poder disfrutar de una fiesta sin tener que estar pendiente del qué dirán. Hay que recordar que la vida sentimental de Marina ha estado en boca de sus seguidores durante mucho tiempo. Mantuvo una relación con Jcorko, un joven que también disfruta de bastante notoriedad en Internet. Este noviazgo llevó a su fin y Rivers se enamoró del cantante Robledo, al menos eso es lo que piensan sus fans porque evita hablar el tema.