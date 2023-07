El dinero que gana Marina Rivers, la joven que está en boca de todos

Todo el mundo está hablando de ella, pero realmente es una gran desconocida. ¿Quién es Marina Rivers? La joven se ha convertido en una estrella gracias a las redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Concretamente en TikTok le siguen 6.8 millones y en Instagam 1.6. Recientemente se ha convertido en el personaje del momento porque ha participado en ‘La velada del año 3’ y se ha enfrentado a la mexicana Samy Rivers, con quien comparte apodo en las redes sociales. Precisamente eso es lo que estaba en juego: el nombre que ambas usan para promocionarse.

Marina se hizo conocida hace unos años, concretamente en el confinamiento durante la pandemia. Empezó a publicar bailes en TikTok y de un momento a otro se hizo con un ejército de fans muy poderoso. ¿Cuánto dinero gana? Cada publicación le genera unos beneficios asombrosos, pero antes de desvelar la cifra exacta debemos tener en cuenta un aspecto importante. Rivers llama la atención del público por muchos motivos, por eso tiene una relación tan variada.

El secreto de Marina Rivers

Tiene 20 años y lleva mucho tiempo trabajando en las redes. Antes de triunfar en TikTok tenía un perfil en Musical.ly y era conocida por ser “la chica que grababa vídeos en clase”. Ensayaba coreografías mientras estaba en el colegio y después publicaba el vídeo sin ningún pudor. Su fama fue creciendo y ahí fue cuando dio el salto a otras plataformas más conocidas. El éxito le llegó con 18 años y actualmente es tan conocida como Naim Darrechi o Lola Lolita.

Es madrileña. Sabe que el éxito no le durará siempre, así que está matriculada en la Universidad Rey Juan Carlos. Está estudiando derecho y economía. En alguna ocasión ha reconocido que siempre ha tenido muy presente su futuro. Nunca se ha dejado llevar por el dinero que gana en las redes. Pero, ¿a cuánto ascienden estos ingresos? Es un dato variable, pero con una constante: las cifras siempre son asombrosas.

200.000 euros por campaña

Según ha salido publicado, Marina Rivers es una de las influencers mejores pagadas de TikTok. Puede llegar a cobrar hasta 200.000 euros por cada campana y ella misma ha asegurado que no derrocha el dinero. “Siempre he sido muy rata. En mi familia somos de puño cerrado. Sinceramente, el único capricho que me he dado ha sido comprarme una casa y ha sido para lo que he estado ahorrando y haciendo todo lo que he hecho durante este tiempo. Ha merecido la pena”, declaró cuando le preguntaron por este tema.

Marina tiene su propia casa

La influencer anunció en sus redes que se había comprado una casa gracias al apoyo que estaba recibiendo de sus seguidores. “Gracias por acompañarme en todo, es gracias a vosotros. Oficialmente soy propietaria”, contó muy ilusionada. “No sé qué diría la niña de 17 años que empezó a subir tiktoks si viese todo lo que nos ha pasado. Agradecida eternamente”, escribió al lado de una publicación donde se veía parte su nueva vivienda. Rivers cada vez tiene más peso en las redes y lo está aprovechando al máximo.