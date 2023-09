¿Qué pasó con las estrellas del ‘Club Disney’? Uno de sus presentadores reniega de su pasado

El ‘Club Disney’ fue una gran oportunidad para que muchos artistas empezaran a trabajar en la pequeña pantalla. Lo cierto es que tuvieron mucho éxito, pero ¿a qué precio? Uno de sus presentadores estrella ha hablado para contar cómo era su vida en aquella época. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta que fue un rostro muy conocido. Aparentemente lo tenía todo, por eso han sorprendido tanto sus declaraciones. Ha estado mucho tiempo en silencio y considera que ha llegado el momento de contar la verdad y poner las cartas sobre la mesa.

La identidad del famoso presentador

La década de los 90 fue muy importante para David Carrillo, pues logró atrapar a millones de espectadores gracias a su participación en el ‘Club Disney’. El actor formó parte de este proyecto de 1996 a 1999 y estuvo al lado del famoso Jordi Cruz. A sus 12 años consiguió ser el presentador más joven del formato y ganó una gran popularidad, pero ¿era todo tan brillante? Lo cierto es que el camino hasta llegar ahí fue bastante duro. David Carrillo estaba sometido a unos horarios de grabación muy exigente. No obstante, ya estaba acostumbrado porque había participado en una serie mítica.

David trabajó como actor en ficciones tan emblemáticas como ‘Los ladrones van a la oficina’, ‘Médico de familia’ o ‘Canguros’. Eso sin contar sus colaboraciones en la gran pantalla. Participó en la película ‘Y decirte alguna estupidez, por ejemplo te quiero’ en el año 2000 y recibió muy buenas críticas. No obstante su carrera, a pesar de ser brillante, no ha sido fácil. Ahora tiene 39 años y se ha visto con fuerza para dar una entrevista que ha puesto su versión encima de la mesa.

El problema de David Carrillo

David Carrillo ha hablado en el programa ‘Socialité’ de Telecicno sobre su pasado artístico y ha explicado que actualmente tiene un problema. Fue un niño muy conocido y el público le asocia a esa etapa, por eso no le dan nuevos proyectos que le permitan lucirse. Esa es la razón por la que ha declarado: “Si pudiera volver atrás no hubiera sido niño actor”. Ha sido contundente. Cree que su situación no ha sido tan fácil como la gente piensa, por eso ha decidido compartir su punto de vista.

“Es muy complicado labrarse una carrera después de haber sido niño actor en España, algo que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Justin Timberlake, Christina Aguilera son una buena prueba. Es un país que potencia a sus pequeñas estrellas”, ha explicado. Por eso reniega de su pasado y considera que actualmente le está perjudicando, pues hace tiempo que no protagoniza un proyecto como los de antaño.

Las declaraciones más sorprendentes

El artista insiste en que nunca ha logrado desprenderse de la etiqueta de ‘niño actor’ porque el público le relaciona con su época en el ‘Club Disney’. Ahora tiene otra edad y le gustaría que le llamasen para ofrecerle otros trabajos, pero el público le ha encasillado. “Al final tienes 40 años y sigues siendo el niño de Juan y Medio o el de ‘Club Disney’. La vida son otras cosas más importantes que salir en la ‘Superpop’. Me cuesta mucho soltar al niño, lo llevo aquí encima”, comenta. Y añade: “Me he sentido vapuleado y censurado”.