Un famoso presentador rompe con todo y abandona su vida de lujo para ser cura

Los presentadores de televisión viven una vida frenética y no todo es de color de rosas. Hay algunos que se cansan de la fama rápidamente porque vivir bajo la atenta mirada de los focos puede resultar de lo más complicado. Los hay que deciden dar un giro radical en su vida y cambiar por completo de profesión sin mirar atrás. Es el caso de Patricia Gaztañaga, la presentadora que lideraba el famoso ‘Diario de Patricia’ se niega a volver y ni siquiera aceptaría un cheque en blanco. Piensa que está en otra etapa y que la fama no solamente genera cosas buenas. El protagonista de nuestra noticia piensa lo mismo. Este caso es todavía más radical porque ha cambiado los platós por la religión y se ha ordenado cura.

La identidad del presentador

Estamos hablando de Fabrizio Gatta, uno de los rostros más conocidos de la televisión pública italiana. Después de una extensa carrera en la RAI 1 quiso cambiar de vida y dio un giro radical a su existencia. Cambió los focos por la religión y asegura que está completamente convencido del paso que ha dado. Es más, dice que se siente mejor y que ahora es realmente feliz. Ha dado varias entrevistas sobre el tema, pero antes de mostrar sus palabras debemos analizar el contexto de esta noticia.

La televisión italiana funciona de forma diferente. Los expertos han llegado a decir que dan más protagonismo a la mujer porque quieren hacer productos que van destinados al público masculino. Esto es solo una teoría, pero Fabrizio Gatta está de acuerdo con ella. En una de sus intervenciones reconoció que no se sentía cómodo, a pesar de haber participado de forma activa. El italiano llegó a ser presentador de la gala Miss Italia. Ahora tiene una vida completamente diferente y él mismo ha querido explicar ciertos puntos.

Las palabras de Fabrizio

El presentador está convencido de su decisión, de hecho piensa que ahora es mucho más feliz y cree que tiene una vida más plena. “Desde que emprendí este camino nunca he mirado atrás. Y siempre he afrontado los inconvenientes o novedades que me presentaba esta nueva condición con la fuerza que proviene de la Gracia que el Señor me concede”, reconoció en una de sus entrevistas. También ha dejado claro que nunca ha pensado en regresar a su antiguo puesto. Sabe que ha nacido para lo que está haciendo ahora.

Fabrizio Gatta se hizo sacerdote con 58 años. Piensa que ha llegado un poco tarde y por eso quiere recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo lo hace? Disfrutando del ahora. Esa es la razón por la que no se plantea regresar a la televisión. Admite que en algunos momentos fue feliz, de hecho tiene buenos recuerdos, pero cree que ahora lleva una vida más plena.

El éxito del presentador

Fabrizio ha explicado que cuando trabajaba en televisión ganó bastante dinero y tuvo acceso a una vida que suele generar envidias, pero piensa que nada de eso importa. Al menos en este momento de su carrera. “Tuve éxito, bonitos coches, hermosas mujeres, no me faltó de nada. Viví un poco de ese sentido de omnipotencia que te da notoriedad, pero faltaba algo”. Ese algo lo ha encontrado y no pretende soltarlo.