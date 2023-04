Los sueldazos más descomunales que cobran los presentadores de TVE

La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Ha salido publicado un informe que ha situado en el punto de mira a varios presentadores de TVE. Ahora todo el mundo sabe lo que cobran y la polémica está servida. Una de las comunicadoras más perjudicadas es Samantha Vallejo-Nájera y sus compañeros de ‘MasterChef’. Los jueces del famoso concurso tienen un sueldo demasiado elevado, al menos eso es lo que piensan los seguidores del programa. Concretamente Samantha cobra 80.000 euros al mes. Las redes sociales y ciertos periodistas han estallado al descubrir esta información.

Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, los otros dos compañeros de Samantha, tampoco se quedan atrás. El problema no es lo que cobren, el problema es lo que han destapado ciertos concursantes o aspirantes a concursantes sobre ellos. Recordemos que una chica que se presentó a la última edición de ‘MasterChef’ aseguró que el jurado del concurso era muy deficiente. Supuestamente apenas probaba los platós y no tenía en consideración el talento de los participantes. Por eso todo el mundo se ha revolucionado cuando ha salido que Jordi y Pepe cobran 10.000 euros por cada aparición que hacen en el espacio.

Eva Soriano se lleva el premio

Los jueces de ‘MasterChef’ no han sido los únicos afectados, el resto de presentadores de TVE también han quedado al descubierto. Ha salido publicado que una de las mejores pagadas es la humorista Eva Soriano, quien cobra 11.000 euros cada vez que presenta ‘La Noche D’. Ha sido la conductora de la tercera y última temporada, una temporada que ha contado con diez emisiones. La audiencia le ha respaldado, pero tampoco ha generado unos datos de audiencia tan brillantes como para recibir un sueldo tan elevado. Todo esto según la opinión de los expertos que han publicado el informe.

Hay otro presentador que también ha salido salpicado de este revuelo, aunque su caché no es tan elevado como las cifras que hemos dado anteriormente. Estamos hablando de Javier Ruiz, quien recibe 5.000 euros cada vez que presenta ‘Las claves del siglo XXI’. Recordemos que el formato lleva 23 entregas. Como vemos hay una gran diferencia entre los presentadores de TVE. Para sorpresa de todos una de las “peores” pagadas es Anne Igartiburu. Ella cobra 1.550 euros cada vez que presenta ‘Corazones’.

Alaska y Santiago Segura: dos grandes afortunados

Alaska presenta ‘Cine de barrio’ y el programa tiene cierta repercusión. La cantante tiene muy buena fama entre el público y todo lo que hace se convierte en tendencia, por eso sus proyectos generan tanta repercusión. Ella cobra 4.000 euros cada sábado que toma las riendas del programa. Es decir, no gana tanto como los jueces de ‘MasterChef’, pero también es un caché suculento. Santiago Segura puede presumir de ser otro afortunado. Él gana 2.2000 por cada locución de ‘Viaje al centro de la tele’.

Estos son los peores pagados

¡Sorpresa! Antes hemos adelantado que Anne Igartiburu está en las últimas posiciones del ranking, pero no es la única. Por debajo de ella está Nieves Álvarez, quien lleva diez años presentando ‘Flash Moda’. Es un espacio semanal que le reporta unos beneficios de 800 euros por programa. ¿Por qué hay tanta diferencia entre unos presentadores y otros? No podemos olvidar que cada espacio genera una audiencia diferente. Es decir, no todos son igual de exitosos.