«Estuvimos más de 10 horas de pie»: las alarmantes declaraciones de una aspirante a concursante de Masterchef

La nueva edición de ‘MasterChef’ está generando mucho debate y cada vez son más los que aseguran que los directores del programa esconden grandes secretos. Los rumores van en aumento, sobre todo desde que un aspirante ha desvelado cómo fue el casting de la última temporada. Aseguran que han seleccionado a gente que no sabía cocinar por el mero hecho de que eran buenos comunicadores. Es un concurso culinario y supuestamente ponen por delante otros valores. Ahí está el problema que ha identificado el público.

‘MasterChef’ está registrando datos de audiencia muy atractivos. Por eso el testimonio que se ha filtrado en las redes sociales está teniendo tanta repercusión. Una chica que soñaba con participar en el programa ha publicado un vídeo titulado: “Cinco cosas que no sabes de ‘MasterChef’”. La polémica no se ha hecho esperar. Los fans le están dando la razón y aseguran que en esta temporada prima más el espectáculo que otra cosa, aunque hay opiniones para todos los gustos.

Publican la versión definitiva

“Estuvimos más de 10 horas de pie sin poder sentarnos, pasando un frío horrible a mediados de diciembre y no nos dieron ni un mísero vaso de agua. Había gente que ni probaron su plato y otros vimos que escupían algún plato después de haberlo probado. Después ellos pasaron de fase porque eran personas que hacían espectáculo. También había personas que no se habían presentado al casting y estaban buscándoles para darles la cuchara y pasar de fase”.

Las declaraciones anteriores pertenecen a una chica llamada Cristina Ortiz que se presentó al casting. Está muy descontenta y asegura que la imagen que tenía de ‘MasterChef’ ha cambiado rotundamente. Piensa que los responsables del programa se equivocan e insinúan que engañan a la audiencia. Sus palabras están causando sensación y las redes se han llenado de comentarios que no dejan en buen lugar a TVE. No es el primer testimonio que va en contra del famoso concurso.

La mala reputación de los jueces

No es la primera vez que la sombra de la duda planea sobre la honestidad de ‘MasterChef’. Tampoco es la primera vez que acusan a los jueces de no ser objetivos, pero sí es la primera vez que se conoce un testimonio tan contundente. “Nos dejaron más de cinco horas sin decirnos nada y sin movernos de nuestro sitio porque al parecer estaban votando nuestros platos. Luego descubrimos que eso no era así, era por qué los jueces se habían ido a un hotel a comer calentitos mientras nosotros estábamos muriéndonos de frío”.

‘MasterChef’ recibe nuevas acusaciones

Cristina Ortiz asegura que la transparencia de ‘MasterChef’ deja mucho que desear. “La gente que pasaba de fase firman un contrato para que no cuenten nada de lo que se vive allí, pero yo no estuve y puedo contarlo. Nos usaron a más de 1.000 personas que estábamos allí solo para hacer su juego”, asegura la influencer. También dice que el casting era diferente dependiendo del concursante. A algunos les pidieron fotos y a otros no, por ejemplo.