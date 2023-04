Una presentadora de informativos revela que sufrió una agresión sexual: «Me metió en el ascensor y me ató»

Muchos presentadores se terminan convirtiendo en estrellas nacionales y dejan de controlar sus secretos. La exposición pública juega en contra de determinados rostros que terminan perdiendo el control de su vida privada, pero esto no sucede siempre. También hay quien aprende a compaginar el lado íntimo con el lado público.

Cada uno es dueño de su silencio y la protagonista de esta noticia lo sabe mejor que nadie. Llevaba años callada y nadie esperaba que hiciera una confesión tan seria. Ha desvelado que sufrió una agresión sexual y ha destapado muchos detalles. El público esta consternado, nadie esperaba que una persona tan famosa escondiera llevara tantos años escondiendo un secreto tan grande.

La identidad de la presentadora

Estamos hablando de Sandra Golpe, directora y presentadora de ‘Noticias 1’, el informativo de Antena 3. Es un programa que, gracias al esfuerzo de su equipo, se convierte en líder durante muchas emisiones. Siempre manejan buena información y eso se traduce en unos resultados de audiencia bastante atractivos. La responsable es Sandra. No solo es presentadora. También dirige el espacio. “Esto es un liderazgo discreto, pero ahí estamos. Y por lo que me toca, estoy orgullosa de dirigirlo y presentarlo. Apenas hay mujeres que además de leer el teleprónter dirijan su informativo”, declara en una entrevista con ‘Diez Minutos’.

Sandra Golpe no suele dar entrevistas, entre otras cosas porque el trabajo le quita mucho tiempo. Ha dejado claro que le encanta el estrés laboral y que se siente muy cómoda trabajando con información tan fresca. Esa es la clave de su éxito: disfruta mucho trabajando. “Sarna con gusto no pica, y este es un trabajo maravilloso; estás al pie de la noticia y contándola mientras va sucediendo. Un privilegio que pasa factura también. Yo tengo que empezar a cuidarme un poco más”, comenta en el citado medio. La parte más llamativa es cuando ha contado que hace años sufrió una agresión sexual.

Sandra Golpe habla de la agresión que sufrió

Sandra ha desvelado que ha trabajado desde muy joven. Puede presumir de tener a sus espaldas una carrera brillante. Hace años, cuando no tenía la experiencia que tiene ahora y era mucho más vulnerable, se llevó un gran susto. Sufrió un episodio que ha tardado tiempo en superar, pero asegura que es una mujer fuerte y que nada puede con ella. Ha hablado abiertamente del episodio para concienciar a la sociedad y para ejercer presión. Es importante alzar la voz en determinados casos y denunciar cuanto antes para que ciertos actos no caigan en saco roto.

“Yo llegaba a mi casa, hacía un turno de noche, no en Antena 3. Cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí. Cuando entré en mi portal este señor se coló”, empieza diciendo en ‘Diez Minutos’. «Me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató y fue horrible. Pero aquí estoy y lo puedo contar”. Nadie conocía este secreto. Su testimonio está teniendo mucha repercusión y ayudará a dar visibilidad a estas injusticias.

La otra confesión de Sandra

Sandra Golpe también ha reflexionado sobre su carrera. Le ha dado tiempo a hacer de todo, pero todavía le queda algo: dice que le hubiera encantado conocer a una cantante muy famosa. Ya no puede hacerlo porque esta ha fallecido, pero cuando le preguntan a quién le hubiera gustado conocer lo tiene claro. “Hay un elenco tan variado. Soy una apasionada de la música y me hubiera encantado conocer a Whitney Houston”. También ha dado el nombre de Michael Jackson.