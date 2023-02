La vida más íntima y desconocida de Sandra Golpe, la presentadora de Antena 3: de su hijo a su exmarido famoso

La vida más íntima y desconocida de Sandra Golpe nos puede descubrir una presentadora de Antena 3 que tiene un exmarido famoso. A sus 47 años ha pasado por ‘Tu cara me suena’, pero antes ha estado al frente de los informativos durante muchos años. Sandra Golpe es una de las caras conocidas de la televisión que se abre en canal en sus redes sociales. Madre de un niño y con una ex pareja que toda España también conoce.

Sandra Golpe esta es la vida más íntima de la presentadora de Antena 3

Ver a Sandra Golpe convertida en cantante de éxito es algo que sucederá en ‘Tu cara me suena’. Después de años al frente de las noticias se podrá ver a esta mujer en una situación radicalmente distinta. No será la primera vez que cante, se pudo ver su lado más artístico en El Hormiguero con un dúo con Pablo Motos.

Más allá de su trabajo en la televisión tiene una vida íntima cuyo protagonista es su hijo David. Tal como dijo en más de una ocasión: “Tenéis que ser padres, os lo digo yo, desde la experiencia. Yo no tenía para nada instinto maternal, pero luego me he dado cuenta de lo equivocada que estaba y de lo que me ha centrado a mí en la vida un hijo.”

El también periodista David Tejera es el padre del pequeño. Sandra pasó un mal embarazo y después de nacer el pequeño decidió separarse. A los pocos meses de ser padres, la pareja se rompió, algo nada extraño, ante la presión del primer hijo. Después de esta separación Sandra empezó a disfrutar de David como buena madre, descubriendo lo mejor de la maternidad.

Ahora ya es un adolescente que acompaña a su madre a todos los sitios. Una mente inquieta que tuvo que recibir una penalización al tener a su hijo: “Me penalizó en el trabajo haber sido madre. Se crearon los informativos de Cuatro y, al surgir ese canal, desembarcaron muchos profesionales de Prisa, de manera que, cuando me incorporé, el puesto estaba ya cubierto. Mi situación laboral era peor cuando volví de mi baja por maternidad. Pero hemos avanzado”.

También reveló que sufrió una agresión sexual cuando trabajaba en el turno de noche. Tuvo que cambiar de turno con su compañero para evitar que se pudiera repetir un hecho similar que aún recuerda.