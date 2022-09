Sandra Golpe: su familia y nexo que le une a la Reina Letizia

Sandra Golpe, directora de los informativos de Antena 3, cuenta con una carrera muy valorada en los medios. A sus 48 años, se ha posicionado como una de las presentadoras con más renombre entre los medios españoles. Forma parte de Antena 3 desde 2008 y el informativo de las 3 de la tarde es líder de audiencia en la franja.

Llegar a esta posición no ha sido un camino de rosas, ha tenido que enfrentarse a varios retos y dificultades. Aún con ello, ahora es un personaje público que, además, se cruzó con la reina Letizia durante su trayectoria.

La trayectoria de Sandra Golpe en televisión

Nació en San Fernando, Cádiz y sabiendo que lo suyo era la comunicación estudió Periodismo en la Universidad de Pamplona. Empezó su experiencia en el sector en el Diario de Cádiz, donde hizo las prácticas. Después, puso rumbo a la capital para cursar un máster en Periodismo Audiovisual. Después de varios trabajos en el sector, trabajó en Cope y en 1999 empezaba en CNN+.

Años más tarde, en 2008 fichaba para Antena 3 y trabajó junto a María Rey en la cadena, esta última abandonaba los platós en 2017 y Golpe pasaba a dirigir y presentar los informativos en solitario. Además, también colabora con otros medios como Onda Cero y La Razón.

La maternidad, un gran descubrimiento para la presentadora

Ante de fichar para Antena 3 tuvo una relación con el periodista David Tejera, con quien tuvo a su hijo David. Ella confesó en una entrevista con El Mundo que había tenido un embarazo complicado y que, meses después de nacer el pequeño, se separó de su pareja. Durante los primeros años bajó el ritmo en la televisión, no obstante, sus seguidores pudieron volver a verla en los platós de Antena 3.

La maternidad sorprendió a la presentadora y ella comentaba que lo mejor de la misma era su hijo. Considera que es toda una experiencia y que vale la pena vivirla, así lo comentaba en una charla con Miranda 21 TV. «Yo no tenía para nada instinto maternal, pero luego me he dado cuenta de lo equivocada que estaba y de lo que me ha centrado a mí en la vida un hijo» confesaba al público.

El arte es una de las pasiones de Sandra, incluso se lo plantearía como profesión si el periodismo no hubiese llegado a su vida. Además, adora pasar tiempo en Cádiz, donde tiene sus orígenes y descansar de la rutina al lado de su hijo. No duda en desconectar de los platós, para así recargar fuerzas y ofrecer a los espectadores su mejor versión informativo tras informativo.

El nexo de unión con la reina Letizia

Esta presentadora es un rostro conocido en la recepción de los Reyes del 12 de Octubre en Palacio Real. Durante su época universitaria la periodista coincidió con la Reina Letizia, ambas cursaron el máster de Periodismo Audiovisual y también cruzaron sus caminos en CNN+. Parece que se llevó una buena impresión, pues siempre ha tenido buenas palabras para doña Letizia y para el padre y la abuela de la misma, que era profesores en el máster.