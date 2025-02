PlayStation Network está caído: no se puede jugar online ni descargar nada en la PS5 y la PS4

PlayStation Network está caído este sábado. Los usuarios de PlayStation no han podido este sábado jugar online ni descargar nada en la PS5 y la PS4. El servicio en línea que ofrece sus dispositivos, PlayStation Network, ha presentado dificultades a sus jugadores para acceder a su cuenta personal. Tampoco han podido disfrutar de sus títulos en formato digital.

El origen del problema viene de una caída masiva a nivel global en todos los servidores de la compañía. PlayStation Network en PS4 y PS5 se ha caído, así como en PS3, PS Vita, PlayStation VR, PlayStation Portal y todos los demás dispositivos PlayStation que se conectan a PSN.

Es el primer corte destacado de PSN desde octubre del año pasado. En un principio, se vieron afectados los usuarios de Estados Unidos y Canadá. Después, los de que Europa y el resto del mundo.

Según el estado oficial del servidor de PSN de la propia Sony, todas las partes de PSN están caídas. Como se ha indicado con anterioridad, los usuarios de PSN en PS4, PS5 y otros dispositivos no pueden jugar a juegos. Tampoco pueden iniciar su sesión en su cuenta. También significa que no pueden comprar ningún juego de PlayStation Store ni descargarlo en su consola ni enviar mensajes a sus amigos ni interactuar de ninguna manera. En otras palabras, se trata de un apagón total.

¿Cuánto va a estar PSN fuera de servicio?

PSN dejó de funcionar hacia la 01:00 de la madrugada del 7 de febrero de 2025 en España. PlayStation ha reconocido el problema. En cambio, no ha dado a los usuarios de PSN ningún tipo de información sobre cuándo se restablecerá el servicio.

La última vez que se produjo una interrupción similar PSN estuvo fuera de servicio durante aproximadamente siete horas. En este sentido, si se tratara de un problema de capacidad del servidor, cuando todo el mundo deje a conectarse y el servidor no se vea desbordado por los pings, podría recuperarse. Eso suponiendo que este sea el problema en primer lugar. Si no lo es, es posible que PSN esté caído más tiempo, aunque no debería ser nada comparado con el gran hackeo de PSN de 2011.