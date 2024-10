Giro de PlayStation: filtran las ofertas que está preparando para el Black Friday y son una locura

El Black Friday es uno de los eventos de consumo más esperados a nivel global, y aunque estamos en octubre, la expectativa ya está en el aire. Este evento anual es conocido por ofrecer increíbles descuentos y promociones que los consumidores no pueden resistir, y PlayStation no es la excepción. La compañía japonesa, reconocida por su innovación en la industria de los videojuegos, suele aprovechar este periodo para potenciar sus ventas, y este 2024 no será diferente. Con el reciente lanzamiento de la PS5 Slim y la inminente llegada de la PS5 Pro, las ofertas de PlayStation para el Black Friday prometen ser algo que todo gamer querrá tener en cuenta.

Recientemente, algunos detalles sobre las promociones de PlayStation para este Black Friday han salido a la luz, y la emoción no se ha hecho esperar. Según ha informado billbil-kun de la revista Dealabs, la firma lanzará ofertas que harán difícil resistirse a la tentación de adquirir una nueva consola o accesorio. Entre los paquetes más destacados, se encuentran dos bundles centrados en el popular juego Fortnite, que ofrecen la oportunidad de hacerse con la PS5 a un precio considerablemente rebajado. A continuación, exploramos en detalle estas ofertas, sus precios, y cómo podrían impactar en el mercado en este importante momento del año para PlayStation.

Las ofertas de PlayStation para el Black Friday

Uno de los principales atractivos de este Black Friday será la oferta de dos packs exclusivos que incluyen la PS5 en su versión Slim, uno de los lanzamientos más recientes de la compañía, junto con contenido especial del popular juego Fortnite. El primero de estos paquetes incluye la consola PS5 Slim con lector de discos extraíble, un mando DualSense, los cables necesarios y un código de descarga del lote Fortnite Cobalt Star. Todo esto estará disponible por un precio de 474,99 euros, lo que representa una rebaja significativa si se considera el precio estándar de la consola y el contenido adicional.

El segundo pack está pensado para quienes prefieren la versión digital de la consola. Este incluye la PS5 Slim Digital, también con un mando DualSense, cables, y el mismo código de descarga para el lote Fortnite Cobalt Star. El precio de esta oferta será de 374,99 euros, ofreciendo una opción aún más accesible para quienes opten por una experiencia completamente digital. Ambos paquetes representan una oportunidad perfecta para quienes desean entrar en la nueva generación de consolas o renovar su equipo, aprovechando una de las franquicias más exitosas del momento.

PS5 reacondicionadas también de oferta por el Black Friday

Además de los esperados bundles de Fortnite, Sony ha introducido otra interesante opción para este Black Friday: las consolas reacondicionadas. Aunque estas consolas no son completamente nuevas, se venden en condiciones prácticamente impecables y representan una alternativa más económica para aquellos que deseen hacerse con una PlayStation 5 sin gastar tanto dinero. Sony ha confirmado que estas consolas reacondicionadas tendrán un precio de 399,99 dólares para la versión con lector de disco y de 349,99 dólares para la edición digital, ofreciendo una opción aún más accesible.

Aunque esta oferta aún no ha sido lanzada en todos los territorios, es probable que en el futuro llegue a más regiones, incluyendo Europa. Esta iniciativa por parte de Sony es una jugada interesante que permite a los consumidores adquirir la PS5 con una garantía de 12 meses, asegurando así tranquilidad ante posibles problemas. Para aquellos que están considerando sumarse a la actual generación de consolas pero desean evitar el precio completo, estas consolas reacondicionadas pueden ser la opción perfecta durante el Black Friday.

La PS5 Pro en el horizonte: una estrategia para el futuro

Otro de los grandes factores a tener en cuenta este Black Friday es la inminente llegada de la PS5 Pro que ya está en preventa en portales como Amazon, la versión mejorada de la consola que se espera maximice el rendimiento de los juegos futuros en 2025. Aunque todavía no se ha confirmado si la PS5 Pro formará parte de las ofertas de este Black Friday, su inminente lanzamiento podría influir en las decisiones de compra de los consumidores. Los bundles de Fortnite y las consolas reacondicionadas pueden servir como un impulso para aumentar las ventas de la PS5 estándar antes de la llegada de esta nueva versión, posicionando a Sony de manera estratégica en el mercado.

La estrategia de PlayStation para este Black Friday parece clara: ofrecer una combinación de opciones atractivas tanto para quienes buscan la última tecnología como para aquellos que desean ahorrar, sin sacrificar calidad. Los paquetes de Fortnite, junto con las consolas reacondicionadas, presentan un abanico de posibilidades que atraerán tanto a gamers casuales como a entusiastas de la marca. Además, con el trasfondo del lanzamiento de la PS5 Pro, la compañía japonesa está preparando el terreno para un futuro lleno de nuevas experiencias en el mundo de los videojuegos.