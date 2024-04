Pipi Estrada revela el secreto que Terelu Campos no quiere que nadie sepa

La relación que Terelu Campos mantuvo con Pipi Estrada acabó de forma abrupta. El periodista deportivo se vengó de la presentadora contando sus intimidades en una conocida revista y ella puso este asunto en manos de los tribunales. Pipi todavía debe dinero a Terelu, pero ella asegura que no tiene ninguna prisa en recibir aquello que le corresponde. El colaborador de ‘Fiesta’ no entiende que su ex se niegue a pasar página, así que él también la considera una de sus grandes enemigas y esa es la razón por la que ha destapado un gran secreto. Según cuenta, atraviesa una situación financiera difícil y le acaban de despedir de ‘Mañaneros’, el programa donde trabajaba con Jaime Cantizano.

Terelu Campos, justo después de ser vetada en Mediaset, se mudó a TVE y empezó a trabajar en varios espacios al mismo tiempo. Pero Pipi Estrada insiste en que no ha tenido tanta suerte como parece, pues ‘Mañaneros’ ya no quiere contar con ella. «Terelu estaba pasando una situación económica complicada», ha asegurado en el formato presentado por Emma García . «Ha dejado de colaborar en el programa en el que colaboraba por las mañanas. La han cesado, le han dicho que no continuaba».

La hija de María Teresa Campos siempre ha defendido que su vida profesional funcionaba perfectamente. Después de la cancelación de ‘Sálvame’ empezó a recibir ofertas de otras cadenas y aceptó aquellas que consideraba más oportunas. Se decantó por TVE porque fue la primera empresa que apostó por ella cuando decidió dedicarse a la televisión. La cuestión es que sus apellidos le han jugado una mala pasada y son muchos los que piensan que ha llegado a lo más alto gracias al apoyo de su madre.

La reputación de Terelu Campos

Aquellos que han trabajado con Terelu Campos insisten en que es una profesional de primer nivel. El problema es que sus enemigos defienden que no tiene un buen comportamiento fuera de cámaras. Le acusan de ser una diva y de tratar a sus compañeros con poca generosidad. Es justo el mismo argumento que defiende ‘El Televisero’, un portal que ha descubierto los motivos por los que ‘Mañaneros’ ha dejado de contar con la hermana de Carmen Borrego. «Al parecer, existirían desavenencias con los directores respecto al contenido que aportaba y la actitud que tenía con otros miembros del equipo».

Terelu ha utilizado sus redes sociales para responder a esta polémica. A través de su cuenta de Instagram ha mandado un mensaje a Pipi Estrada para que los espectadores sepan que, según ella, «está mintiendo con toda su cara dura». La comentarista está cansada de escuchar ataques por parte de su ex y considera que la única forma de poner fin a este asunto es manifestando su descontento a través de las redes sociales.

«¡Que nadie os engañe! Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad! Primero porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada!», escribió Terelu para intentar frenar el escándalo. «¡Qué vergüenza y que no se incluyan no solo él!» La madre de Alejandra Rubio cargo contra ‘Fiesta’ en general, pues no entendía que nadie dentro del programa frenarse los pies a Pipi Estrada.

Terelu Campos tiene otro conflicto importante

Terelu Campos ha dejado claro que las informaciones que ha dado Pipi Estrada están manipuladas. Sin embargo, se niega a perder el tiempo en este conflicto porque siente que debe estar al lado de Carmen Borrego. Recordemos que el hijo de Carmen, José María Almoguera, ha cargado duramente contra ella en la portada de una revista y le ha acusado de atrevimientos muy serios.

«Yo me he criado con mi hermana como si fuéramos mellizas o gemelas, no en vano, nos llevamos sólo catorce meses. Nuestras vidas han estado siempre unidas por una familia maravillosa, unidas por una madre por encima de todo y unidas por las familias que hemos creado cada una», ha explicado Terelu en su blog para que todo el mundo entienda por qué está tan afectada.

La presentadora no entiende el comportamiento de su sobrino y se lo ha reprochado a través de las páginas de ‘Lecturas’. A pesar de que en un primer momento intentó guardar silencio, ahora ha dicho lo que piensa: «¡Qué fuerte, qué triste, qué penoso, qué vergonzoso y qué injusto! La persona principal que debe pasar y pasará este duelo, porque aún sigue en shock, es mi hermana».

Terelu ha reconocido que Carmen Borrego todavía debe acostumbrarse a esta nueva situación. Está empezando a darse cuenta de que los problemas con su hijo no tienen arreglo, pero es algo que debe asumir poco a poco. Campos insiste en que va a estar a su lado para ayudarle en todo lo posible, aunque entiende que hay determinados pasos que debe dar ella sola.