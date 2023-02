La confesión más personal de Jaime Cantizano: lo cuenta todo sobre su hijo

Jaime Cantizano ha decidido contarlo todo sobre su hijo, un niño que es el gran motor de su vida en el cual está totalmente centrado. En el año 2015, cuando Jaime tenía 42 años, decidió que había llegado el momento de convertirse en padre. Vivía un gran momento profesional y personal, por lo que no dudó en cumplir su sueño a través de un vientre de alquiler. Se fue a Estados Unidos en busca de su pequeño, Leo, un niño que ha criado en solitario, siendo una de las primeras familias monoparentales que optó por este método en nuestro país.

Jaime Cantizano lo cuenta todo sobre su hijo

Leo Cantizano nació en 2016, el 28 de julio de ese año, llamaron a Jaime, el vientre de alquiler había acabado su trabajo. Una mujer había gestado su hijo y había dado a luz al primer y único hijo del presentador. Actualmente tiene 6 años y es la gran alegría de un Cantizano que se ha sincerado como nunca antes.

Conocemos a Jaime Cantizano de la televisión, pero no lo hemos visto en su faceta de padre. Él mismo eligió este papel de forma unipersonal, sabe que su hijo solo tendrá un padre con lo cual, está ofreciéndole su plena atención. Cuidar a un niño solo no es nada fácil, aunque se sea presentador famoso, la dedicación debe ser algo que se realice de forma casi total.

Tal como él mismo reconoce: “He llegado a la paternidad en el momento en el que el equilibrio personal era total y, por tanto, me ha dado la posibilidad de disfrutar el mayor amor posible, que es el de un hijo (…) Hasta que no se vive esta experiencia, no se puede expresar realmente”.

Un primer paso el de reconocer la paternidad que le ha llevado a vivir situaciones surrealistas. Leo empieza a preguntar, es un niño muy curioso al que ha criado en plena libertad. Es libre de estar o de hacer lo que desee, no hay barreras cuando tienes un padre famoso que intenta estar siempre pendiente.

Tal como confesó Jaime Cantizano: “Hace una semana Leo me preguntó ‘¿tú no quieres tener marido?’, y yo le dije: ‘No es cuestión de querer, es cuestión de que ocurra, pero no lo descarto’». Con un Leo ya mayor para dar paso a una nueva pareja para su padre, Cantizano lo deja claro, está abierto al amor.