El gran cambio de los colaboradores de ‘Sálvame’: así están ahora

¿Qué ha pasado con los colaboradores de ‘Sálvame’ después de la desaparición del programa? Mediaset ha cambiado de estrategia y ahora está probando suerte con una línea editorial distinta. Esta fórmula ha afectado de forma directa a los rostros más emblemáticos de las antiguas tardes de Telecinco, empezando por Jorge Javier Vázquez. El presentador ha desaparecido de la cadena y todo hace pensar que no volveremos a verle. ¿El motivo? El último programa que ha presentado, titulado ‘Cuentos Chinos’, tuvo una audiencia muy baja y no ha vuelto a recibir ninguna oferta.

La Fábrica de la Tele es la productora que ha estado detrás de ‘Sálvame’ durante más de 14 años. Tenía otros espacios muy exitosos, como por ejemplo ‘Socialité’, pero ahora todo esto forma parte del pasado. La empresa continúa trabajando con los ocho colaboradores estrella de Jorge Javier: Belén Esteban, Lydia Lozano, Terelu Campos, María Patiño, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés. Sin embargo, de momento no tiene ningún proyecto en Telecinco.

Lydia Lozano y Terelu Campos se mudan a TVE

La primera en encontrar un proyecto interesante tras la cancelación de ‘Sálvame’ fue Terelu Campos. En la comunicadora debutó en TVE hace muchos años y cuando se quedó sin trabajo regresó allí por todo lo alto. Se convirtió en colaboradora de ‘Mañaneros’, un espacio presentado por Jaime Cantizano que a partir de ahora contará con la presencia de Lydia Lozano. La periodista no había recibido ninguna oferta de la pequeña pantalla desde que le despidieron de Telecinco, por eso ahora está tan ilusionada.

Terelu Campos cada vez tiene más peso en TVE. Después de formalizar su contrato con ‘Mañaneros’ recibió una oferta para colaborar con Jordi González en ‘La Plaza’. Este proyecto no duró demasiado debido a las malas audiencias, pero la hija de María Teresa Campos recibió otra propuesta interesante: ser la presentadora de un homenaje a su madre. Este programa tan especial verá la luz muy pronto y estará dirigido por Carmen Borrego.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández, fuera de la televisión

Kiko Hernández ha encontrado un nuevo camino lejos de la pequeña pantalla. Ahora se dedica al teatro y ha fundado una productora junto a su marido Fran Antón. En estos momentos está inmerso en un musical que puede verse en el Teatro Las Vegas, de hecho al estreno han acudido sus mejores amigos de ‘Sálvame’, como por ejemplo María Patiño o Rafa Mora. Algo muy parecido sucede con Kiko Matamoros, quien tampoco ha vuelto a aparecer en televisión desde que en Telecinco le dieron la espalda.

María Patiño se une a Belén Esteban

Belén Esteban fue una de las que más sufrió por la cancelación de ‘Sálvame’. No tenía miedo a quedarse sin trabajo, lo que verdaderamente le preocupaba era el futuro de los compañeros que trabajaban detrás de las cámaras. Llevaba 14 años con ellos y crearon una relación muy especial. La colaboradora continúa trabajando en La Fábrica de la Tele, a pesar de que ya no haga pantalla. María Patiño está en la misma situación. Hasta hace muy poco presentaba ‘Socialité’, pero su contrato termina este mes de diciembre y desde que ha empezado el mes no ha aparecido por allí.