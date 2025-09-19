Penélope Cruz (51 años) se cuida practicando este deporte y a la vista están los beneficios

A pesar de las polémicas que han salpicado su imagen pública, Penélope Cruz es una de las actrices más mediáticas de nuestro país. Su fama ha cruzado fronteras y se ha hecho un hueco en Hollywood, creando así un ejército de seguidores que está a la altura de cualquier estrella internacional. Por ese motivo, las últimas imágenes que el artista ha publicado en sus redes sociales han generado tantos comentarios. No son pocos los que se han dado cuenta de que disfruta de una silueta perfecta. Ya ha alcanzado los 51 años y está en su mejor momento, pero ¿cómo lo ha conseguido? Ella misma ha explicado que hace cardio y yoga con frecuencia: «Hay que madrugar todos los días; ¡no puedo darme el lujo de quedarme en la cama!».

Penélope Cruz lleva una alimentación saludable, aunque intenta no renunciar a ciertos caprichos. Tal y como ha narrado en una de sus últimas entrevistas, la virtud está en el equilibrio. Hay que tener en cuenta que su agenda está repleta de citas importantes, viaja mucho y la mayoría de las veces no puede comer en su casa. Esa es la razón por la que se permite ciertas licencias, aunque después intenta compensar practicando su deporte preferido. Antes era el baile, de hecho, estudió esta disciplina antes de posicionarse como una de las intérpretes mejores valoradas de su generación. «Estudié ballet clásico durante 17 años y me aportó muchos beneficios. Ahora sólo hago ejercicios de resistencia y un poco de cardio», ha comentado al respecto.

El deporte preferido de Penélope Cruz

Según nuestros datos, Penélope Cruz ha encontrado en el Bikram Yoga una disciplina deportiva que no sólo le ayuda a mantenerse en forma, sino que también se ha convertido en una herramienta esencial para su bienestar físico y mental. Esta modalidad de yoga, practicada en un ambiente cálido y húmedo que alcanza temperaturas de entre 40 y 42 grados, exige una gran resistencia y concentración, pero ofrece al mismo tiempo múltiples beneficios para el organismo. No es casualidad que la actriz lo haya incorporado en su rutina desde hace años porque, en distintas ocasiones, ha declarado que para ella es fundamental sentirse con fuerza.

La secuencia fija de 26 posturas y dos ejercicios de respiración que componen el Bikram Yoga está diseñada para trabajar cada parte del cuerpo de manera integral, y en ese proceso se busca también un equilibrio entre mente y cuerpo. Penélope Cruz, que ha sido alumna de Keila Velón, una de las profesoras más reconocidas en este campo, ha aprendido a interiorizar no solo los movimientos, sino también la importancia de realizarlos con precisión para evitar lesiones y sacar el máximo partido de cada sesión. La actriz encuentra en esta práctica un refugio personal que le permite desconectar del ajetreo de rodajes, viajes y compromisos profesionales, demostrando que el yoga puede ser un gran aliado para quienes necesitan mantener un nivel de energía constante.

Una de las posturas destacadas en la enseñanza de Keila Velón es la Tuladandasana, también conocida como postura del bastón en equilibrio, que tiene efectos directos sobre la circulación y la salud cardiovascular. Esta posición coloca al corazón por debajo de las caderas, lo que provoca un flujo sanguíneo intenso hacia el músculo y lo fortalece, como si se tratara de un entrenamiento específico para prevenir problemas cardíacos. Según explica la propia instructora, este tipo de posturas invertidas son comparables a un ejercicio que provoca un «microataque controlado» con el fin de reforzar el corazón y minimizar riesgos futuros, lo que convierte al yoga en una herramienta preventiva de primer nivel frente a enfermedades cardiovasculares.

El lado más desconocido de la actriz

Más allá de los aspectos médicos, el Bikram Yoga también aporta un componente emocional y psicológico muy valorado por Penélope Cruz, ya que favorece la concentración, reduce la ansiedad y ayuda a gestionar el estrés. La práctica en un ambiente tan exigente obliga a mantener la mente enfocada, a trabajar la respiración y a superar la incomodidad del calor, lo que termina por generar una sensación de calma y autocontrol que se traslada a la vida diaria. De esta manera, la mujer de Bardem ha encontrado en el yoga una oportunidad para desconectar.

Detrás del brillo de la fama se esconde una mujer que intenta llevar una vida normal y la noticia que hemos relatado en líneas anteriores así lo demuestra. Aunque es una estrella internacional y su nombre genera bastante controversia, aquellos que han trabajado a su lado guardan un recuerdo estupendo. Sin ir más lejos, el presentador Jesús Vázquez afirma que compartir plató con la intérprete fue todo un lujo, aunque todo el mundo notaba que esta actividad se le quedaba corta y que antes o después iba a coger su pasaporte para salir de España. Por suerte, su apuesta salió bien y ahora sus movimientos se convierten en tendencia, de ahí que mucha gente quisiera saber quién es Keila su profesora de yoga.