Clara Chía ha cortado por lo sano. Después de meses de especulaciones, la joven catalana ha llegado a una clara conclusión: la batalla contra Shakira está perdida, ya no puede hacer nada más. Clara lleva meses recibiendo ataques de los fans de la cantante. Le acusan de meterse en una relación consolidada. Nadie olvida que la responsabilidad de es Gerard Piqué, que era el que tenía el compromiso, pero Clara supuestamente ha actuado de una forma sibilina. Eso es lo que piensan los seguidores de la artistas.

Nuevas pruebas contra Clara Chía

Gerard Piqué tiene mucha confianza en sí mismo, pero eso no quiere decir que esté atravesando un buen momento. Fuentes acreditadas aseguran que el empresario no entiende la campaña de desprestigio que está recibiendo, por eso se ha blindado ante los medios de comunicación. Las últimas veces que se ha cruzado con los reporteros no ha hecho ningún comentario. Ha dado la callada por respuesta a todas las preguntas porque no se siente bien tratado. Lo mismo ha hecho Clara, pero a otro nivel.

La tensión aumenta por momentos y las redes sociales se han convertido en el escenario de una batalla que parece no terminar nunca. Se han filtrado nuevas fotos en de Chía en casa de Shakira. Es cierto que no está claro, pero los rumores están en todo lo alto. La catalana no quiere seguir justificándose, así que ha tomado una decisión radical: cerrar su cuenta de Instagram. Solamente podrán ver su contenido las personas que ella autorice. No quiere que se malinterpreten más datos.

Un momento muy delicado

Clara Chía pensaba que la situación iba a cambiar. Shakira se ha mudado a Miami y está haciendo todo lo posible por empezar una nueva vida. La novia de Piqué creía que la tensión iba a desaparecer, pero estaba completamente equivocada. Los fans de la artista ni olvidan ni perdonan. De hecho siguen exigiendo venganza. Clara no sabe qué hacer. Cada vez se filtran nuevos datos. Ha cerrado su Instagram para evitar que siga saliendo información, pero ¿hasta cuándo durará este remedio?

La noticia está más que confirmada. “Aunque han sido varios los medios que apuntaban que la joven se ha quitado un peso de encima con la marcha de Shakira a Miami, con lo que se ha llevado cierto interés mediático, lo cierto es que no parece querer protagonizar ninguna noticia y ha preferido cerrar su cuenta de Instagram ante las filtraciones”. Esta información de ‘Vanitatis’ demuestra que la situación es más tensa de lo que todo el mundo piensa.

Aseguran lo peor de Clara

Hay quien se ha posicionado a favor de Clara Chía, pero los fans de Shakira no le van a poner el camino fácil. Al ver que la joven estaba recibiendo apoyo han dado nuevos datos. Supuestamente la catalana y sus amigas se han burlado de la cantante. Se ríen de su edad y le han puesto un apodo muy despectivo: bruja. Esa es una de las razones por las que Shakira le mandó un mensaje en su famosa canción con Bizarrap. “Yo valgo por dos de 22”, dijo exactamente.