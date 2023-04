La vida de Clara Chía era muy fácil hasta que Gerard Piqué se cruzó en su camino. Está muy enamorada y le compensa, pero tiene que aguantar grandes atrevimientos por parte del público. Shakira se ha sumado a este batallón de ataque. Ha lanzado una canción que no le deja en buen lugar. La situación es cada vez más tensa y la artista tiene a los espectadores de su lado. ¿Qué le queda a Clara? Sus amigos. La joven presume de estar bien acompañada y en esta noticia vamos a saber exactamente cómo es su círculo.

Clara se ha convertido en una de las chicas más populares del país, pero ella no termina de sentirse cómoda siendo famosa. Sus amigos aseguran que lo único que quiere es que la tormenta pase cuanto antes: no le interesa llamar la atención de los medios. Trabaja desde que tiene edad para hacerlo, aseguran que es muy responsable y que nunca se ha aprovechado de nadie. Como podemos comprobar, su círculo apuesta por ella y no se cansa de defenderla. Pero, ¿quiénes están detrás de la novia de Piqué?

Los amigos de Clara: familias acomodadas

Ha salido publicada que Clara Chía y sus padres pertenecen a una familia acomodada, dicen que están “en la zona alta de Barcelona”. Eso sí, la catalana siempre ha sido muy trabajadora y se ha ganado todo por ella misma, al menos eso dice su entorno. Conserva los mismos amigos de siempre: los que hizo cuando estudiaba. Todos, en mayor o menor medida, pertenecen a familias bien posicionadas. No tardaron demasiado en conocer a Piqué porque el noviazgo avanzó a pasos agigantados.

Las mujeres de los futbolistas, algunas, prefieren mantener las distancias con Clara Chía, pero los amigos de esta última han recibido con los brazos abiertos a Gerard Piqué. Hay un motivo: apoyan todo lo que hace la joven. Saben que la situación es muy tensa y no quieren alimentar los problemas teniendo tensión con el empresario. ¿Qué hay detrás de todo esto? Intereses mutuos. A Piqué también le interesa tener buena conexión con las amistades de su novia. Ha quedado como un villano delante de toda España y ahora necesita aliados.

Las amistades de Clara Chía han hablado

Todo se sabe. La prensa ha logrado hablar con los amigos de Clara. Se ha hablado mucho de su delicado estado de salud mental. Ellos lo niegan. Aseguran que todo es mentira y que la joven se encuentra perfectamente. ¿Quién dice la verdad? Recordemos que parte de su entorno ha filtrado que está “en pleno tratamiento psiquiátrico”. Sin embargo, sus amigos dicen: “Nada de eso, no hagas caso. Clara está tranquila, está muy bien, sigue con su vida cotidiana. Hace sus cosas, trabaja y lleva una vida normal, como siempre”.

La novia de Piqué, salvada

Los fans de Shakira, que son muchos, han arremetido duramente contra Gerard Piqué y consecuentemente también han cargado contra Clara. La joven ha salido salpicada de todo este escándalo, pero tiene claro cuál será su postura. Por suerte puede contar con el apoyo de sus amistades y no necesita romper su silencio para defenderse: tiene la conciencia tranquila. “Clara nunca ha querido entrar en este juego. Nunca ha querido salir en prensa y sigue igual, discreta y alejada del foco”, dice uno de sus mejores amigos.